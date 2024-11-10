Найближчим часом можуть бути заяви про дату припинення вогню в Україні, - Туск

Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Коментуючи публікації ЗМІ щодо мирного плану Трампа щодо України, чиновник наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з Трампом, говоритимуть і про Україну, - Туск

На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України, йдеться в матеріалі.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – пояснив Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"