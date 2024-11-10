Найближчим часом можуть бути заяви про дату припинення вогню в Україні, - Туск
Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.
Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Коментуючи публікації ЗМІ щодо мирного плану Трампа щодо України, чиновник наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.
На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України, йдеться в матеріалі.
"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – пояснив Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".
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Тут уже питання дипломатів вибити на переговорах хороші умови для України, ідеально б було миротворці на лінії зіткнення, тільки щоб ці миротворці не були як в Грузії орками з одітими голубими касками і не ОБСЕ, яке нічого не бачить крім стакана в ресторанах.
А ситуація складна, взяти до прикладу захоплення села є на діпах, коли вони на баггі залетіли і закріпились, мабуть туди ще не дійшов міліон дронів, якого ніхто не бачить, а дальше вже питання часу з допомогою переваги в арті і кабами витіснити решту наших підрозділів.
І треба щось з цим робити просто живою силою каби, дрони та арту не зупинити.
А чим точно не зупинити це постійним ****..нням з дивану, хоч і патріотично та правильно.
Та шо ти кажеш !!
А Сполучені Штати у кацапського сЦаря питали - згоден він на припинення вогню ?
Малоймовірно що , ******* ось так візьме і запросто погодиться на те шоб - просто пєрєстать стрєлять ? Скоріш за все він порадить трампу звернути свої декларації в трубочку і запхати собі з зад .
На Заході все ніяк не можуть зрозуміти що - справа не лише в Україні !! Справа в тому що в ***** поїхав дах , він в неадекваті , і вже не розуміє що робить . Таких буйнопомішаних силою слова не переконаєш . Їх однаково доведеться втихомирювати силою . !!
***** розв'язав цю безглузду війну , і тепер не знає як з неї вийти - щоб здаватися переможцем . Тепер навіть знищення України не вважатиметься перемогою , бо досягнена вона буде неспівставно величезною ціною . Підкорення України не покриє втрат кацапії за період війни , і мова тут не лише про м'ясо і залізо , а ще й про репутаційні , політичні і економічні втрати. Те що кацапський Акєла промахнулся не змігши швидко розправитися з невеличкою і набагато слабшою , у військовому і економічному плані , країною - побачив увесь світ . Кацапський сЦарь став посміховиськом і міжнародним злочинцем , кацапам це найбільше болить , і через це вони злі на увесь світ . Тепер щоб втішити своє самолюбство , кацапам одної України буде замало .
Якби Україна повернула би кордони 91 року, рівень неволі, корупції та тупості почав би зростати до максимуму.
А от загублені території, майно, родичі, кохані будуть спонукати до змін в ліпший бік, перебудову суспільства, відносин , країни.
Тільки не обирати в президенти знову по вроді і симпатії , напр. Залужного ( при всій повазі).
Обирайте тих хто писав як будувати, що за чим, конструктора що змоделюе новий організм де країна буде підпорядковуватися громадянину а не навпаки.
Досить вже тої
пострадянщини.
Бо як не перетвориться архітектура влади, буде друга Грузія. І без територій, і без свободи.