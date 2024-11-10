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Найближчим часом можуть бути заяви про дату припинення вогню в Україні, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Коментуючи публікації ЗМІ щодо мирного плану Трампа щодо України, чиновник наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

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На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України, йдеться в матеріалі.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – пояснив Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

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Автор: 

Туск Дональд (513) перемир’я (890)


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Топ коментарі
+59
Там же де мвлтйон дерев, мільйон дронів та 4 тисячі баксів ЗП вчителям.
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10.11.2024 02:02
+50
А де повернення кордонів та репарації??
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10.11.2024 01:29
+31
питання про повернення кордонів більш доречно задавати плавцям через Тису, "оборонцям" узбережжя Монако, інвесторам МСЕКів, воєнкомів і т.д. і таких набереться мабуть більше мільйона. якби вони були всі тут і апелювали би до Заходу "дайте нам зброю", то мабуть і зброї нам зараз давали би більше, як дають зараз... Не західні політики мають їхати сюди в Україну і закликати нашу владу посилювати мобілізацію, а українці мають показати, що вони тут і хочуть отримати більше зброї для боротьби з руснею.
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10.11.2024 02:05
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Надіюсь уже не буде такого гівна припинення в "односторонньому" порядку, коли звідти прилітає а наші не відповідають, а орки ітак зараз наступають та їх стримування дається військовим дорогою ціною.

Тут уже питання дипломатів вибити на переговорах хороші умови для України, ідеально б було миротворці на лінії зіткнення, тільки щоб ці миротворці не були як в Грузії орками з одітими голубими касками і не ОБСЕ, яке нічого не бачить крім стакана в ресторанах.

А ситуація складна, взяти до прикладу захоплення села є на діпах, коли вони на баггі залетіли і закріпились, мабуть туди ще не дійшов міліон дронів, якого ніхто не бачить, а дальше вже питання часу з допомогою переваги в арті і кабами витіснити решту наших підрозділів.
І треба щось з цим робити просто живою силою каби, дрони та арту не зупинити.

А чим точно не зупинити це постійним ****..нням з дивану, хоч і патріотично та правильно.
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10.11.2024 11:10 Відповісти
Незабаром заяви - на якому паркані можна буде почитати?
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10.11.2024 10:46 Відповісти
Меморандумом сраку підтерли, тепер, будуть підтирати декларацією і договором.
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10.11.2024 10:46 Відповісти
весь післявоєнний (другої світової) період практично кожен міжнародний конфлікт був локалізований основними світовими гравцями. Для них головна мета це нерозповсюдження війни. Заморозити, ізолювати від решти світу і все, щоб не було третьої світової. Допомога Україні продовжиться але в обмеженій кількості і тільки з однією метою щоб заморозити "конфлікт". Хитрожопий Трамп на відміну від Байдена хоче зробити це виключно за рахунок Європи. Але доки буде тривати наступ рашистів про заморозку не може бути мови
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10.11.2024 11:12 Відповісти
Пока весь донбалласт не заберут кацапы и попутно в других местах---- за стол переговоров они не сядут. А сядут только в роли победителей. Таковы реалии.
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10.11.2024 12:24 Відповісти
Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі , Джерело:

Та шо ти кажеш !!
А Сполучені Штати у кацапського сЦаря питали - згоден він на припинення вогню ?
Малоймовірно що , ******* ось так візьме і запросто погодиться на те шоб - просто пєрєстать стрєлять ? Скоріш за все він порадить трампу звернути свої декларації в трубочку і запхати собі з зад .
На Заході все ніяк не можуть зрозуміти що - справа не лише в Україні !! Справа в тому що в ***** поїхав дах , він в неадекваті , і вже не розуміє що робить . Таких буйнопомішаних силою слова не переконаєш . Їх однаково доведеться втихомирювати силою . !!
***** розв'язав цю безглузду війну , і тепер не знає як з неї вийти - щоб здаватися переможцем . Тепер навіть знищення України не вважатиметься перемогою , бо досягнена вона буде неспівставно величезною ціною . Підкорення України не покриє втрат кацапії за період війни , і мова тут не лише про м'ясо і залізо , а ще й про репутаційні , політичні і економічні втрати. Те що кацапський Акєла промахнулся не змігши швидко розправитися з невеличкою і набагато слабшою , у військовому і економічному плані , країною - побачив увесь світ . Кацапський сЦарь став посміховиськом і міжнародним злочинцем , кацапам це найбільше болить , і через це вони злі на увесь світ . Тепер щоб втішити своє самолюбство , кацапам одної України буде замало .
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10.11.2024 12:43 Відповісти
Заяви будуть, припинення вогню не буде.
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10.11.2024 12:53 Відповісти
У путіна тільки забули запитати. Коротше, повна маячня.
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10.11.2024 18:47 Відповісти
Маємо цікаві спостереження:
Якби Україна повернула би кордони 91 року, рівень неволі, корупції та тупості почав би зростати до максимуму.
А от загублені території, майно, родичі, кохані будуть спонукати до змін в ліпший бік, перебудову суспільства, відносин , країни.
Тільки не обирати в президенти знову по вроді і симпатії , напр. Залужного ( при всій повазі).
Обирайте тих хто писав як будувати, що за чим, конструктора що змоделюе новий організм де країна буде підпорядковуватися громадянину а не навпаки.
Досить вже тої пост радянщини.
Бо як не перетвориться архітектура влади, буде друга Грузія. І без територій, і без свободи.
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10.11.2024 22:09 Відповісти
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