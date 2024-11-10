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В ближайшее время могут быть заявления о дате прекращения огня в Украине, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

В ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя публикации СМИ относительно мирного плана Трампа по Украине, чиновник отметил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а от нас, - Туск

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины, говорится в материале.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - пояснил Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Читайте: Дуда собирается совершить визит в США и встретиться с Трампом, будут говорить и об Украине, - Туск

Туск (731) перемирие (1583)


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Топ комментарии
+59
Там же де мвлтйон дерев, мільйон дронів та 4 тисячі баксів ЗП вчителям.
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10.11.2024 02:02
+50
А де повернення кордонів та репарації??
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10.11.2024 01:29
+31
питання про повернення кордонів більш доречно задавати плавцям через Тису, "оборонцям" узбережжя Монако, інвесторам МСЕКів, воєнкомів і т.д. і таких набереться мабуть більше мільйона. якби вони були всі тут і апелювали би до Заходу "дайте нам зброю", то мабуть і зброї нам зараз давали би більше, як дають зараз... Не західні політики мають їхати сюди в Україну і закликати нашу владу посилювати мобілізацію, а українці мають показати, що вони тут і хочуть отримати більше зброї для боротьби з руснею.
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10.11.2024 02:05
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Надіюсь уже не буде такого гівна припинення в "односторонньому" порядку, коли звідти прилітає а наші не відповідають, а орки ітак зараз наступають та їх стримування дається військовим дорогою ціною.

Тут уже питання дипломатів вибити на переговорах хороші умови для України, ідеально б було миротворці на лінії зіткнення, тільки щоб ці миротворці не були як в Грузії орками з одітими голубими касками і не ОБСЕ, яке нічого не бачить крім стакана в ресторанах.

А ситуація складна, взяти до прикладу захоплення села є на діпах, коли вони на баггі залетіли і закріпились, мабуть туди ще не дійшов міліон дронів, якого ніхто не бачить, а дальше вже питання часу з допомогою переваги в арті і кабами витіснити решту наших підрозділів.
І треба щось з цим робити просто живою силою каби, дрони та арту не зупинити.

А чим точно не зупинити це постійним ****..нням з дивану, хоч і патріотично та правильно.
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10.11.2024 11:10 Ответить
Незабаром заяви - на якому паркані можна буде почитати?
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10.11.2024 10:46 Ответить
Меморандумом сраку підтерли, тепер, будуть підтирати декларацією і договором.
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10.11.2024 10:46 Ответить
весь післявоєнний (другої світової) період практично кожен міжнародний конфлікт був локалізований основними світовими гравцями. Для них головна мета це нерозповсюдження війни. Заморозити, ізолювати від решти світу і все, щоб не було третьої світової. Допомога Україні продовжиться але в обмеженій кількості і тільки з однією метою щоб заморозити "конфлікт". Хитрожопий Трамп на відміну від Байдена хоче зробити це виключно за рахунок Європи. Але доки буде тривати наступ рашистів про заморозку не може бути мови
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10.11.2024 11:12 Ответить
Пока весь донбалласт не заберут кацапы и попутно в других местах---- за стол переговоров они не сядут. А сядут только в роли победителей. Таковы реалии.
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10.11.2024 12:24 Ответить
Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі , Джерело:

Та шо ти кажеш !!
А Сполучені Штати у кацапського сЦаря питали - згоден він на припинення вогню ?
Малоймовірно що , ******* ось так візьме і запросто погодиться на те шоб - просто пєрєстать стрєлять ? Скоріш за все він порадить трампу звернути свої декларації в трубочку і запхати собі з зад .
На Заході все ніяк не можуть зрозуміти що - справа не лише в Україні !! Справа в тому що в ***** поїхав дах , він в неадекваті , і вже не розуміє що робить . Таких буйнопомішаних силою слова не переконаєш . Їх однаково доведеться втихомирювати силою . !!
***** розв'язав цю безглузду війну , і тепер не знає як з неї вийти - щоб здаватися переможцем . Тепер навіть знищення України не вважатиметься перемогою , бо досягнена вона буде неспівставно величезною ціною . Підкорення України не покриє втрат кацапії за період війни , і мова тут не лише про м'ясо і залізо , а ще й про репутаційні , політичні і економічні втрати. Те що кацапський Акєла промахнулся не змігши швидко розправитися з невеличкою і набагато слабшою , у військовому і економічному плані , країною - побачив увесь світ . Кацапський сЦарь став посміховиськом і міжнародним злочинцем , кацапам це найбільше болить , і через це вони злі на увесь світ . Тепер щоб втішити своє самолюбство , кацапам одної України буде замало .
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10.11.2024 12:43 Ответить
Заяви будуть, припинення вогню не буде.
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10.11.2024 12:53 Ответить
У путіна тільки забули запитати. Коротше, повна маячня.
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10.11.2024 18:47 Ответить
Маємо цікаві спостереження:
Якби Україна повернула би кордони 91 року, рівень неволі, корупції та тупості почав би зростати до максимуму.
А от загублені території, майно, родичі, кохані будуть спонукати до змін в ліпший бік, перебудову суспільства, відносин , країни.
Тільки не обирати в президенти знову по вроді і симпатії , напр. Залужного ( при всій повазі).
Обирайте тих хто писав як будувати, що за чим, конструктора що змоделюе новий організм де країна буде підпорядковуватися громадянину а не навпаки.
Досить вже тої пост радянщини.
Бо як не перетвориться архітектура влади, буде друга Грузія. І без територій, і без свободи.
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10.11.2024 22:09 Ответить
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