В ближайшее время могут быть заявления о дате прекращения огня в Украине, - Туск

В ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя публикации СМИ относительно мирного плана Трампа по Украине, чиновник отметил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

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По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины, говорится в материале.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - пояснил Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

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