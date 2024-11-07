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Новини
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Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш проти передачі Україні МіГ-29: Вони патрулюють польське небо

Косіняк-Камиш проти передачі Україні МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що з його боку немає згоди на передачу Україні бойових літаків МіГ-29, оскільки вони захищають польське небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Косіняк-Камиш наголосив, що Польща передала Україні стільки військової техніки, скільки змогла, але межею є її власна безпека.

"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", – зауважив він.

Також читайте: Польща знайшла інші причини не передавати Україні МіГ-29, попри домовленості з НАТО, - Зеленський

На запитання про останні заяви президента Зеленського стосовно допомоги Україні, Косіняк-Камиш відповів, що той "усіма силами намагається, щоб інтерес до українського питання не зникав".

"Йому, звичайно, було б легше, якби інші країни брали участь у цій війні, але Польща не є стороною конфлікту", – додав польський міністр.

Читайте: Зеленський намагається втягнути Польщу у війну, - віцепрем’єр-міністр Польщі Гавковський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Автор: 

Польща (8670) літак (2984) Косіняк-Камиш Владислав (50)


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Топ коментарі
+17
Портнери патрулюють польске небо щоб ненароком український летючий зерновоз туди не залетів?
Бо кацапські ракети у портнерське небо залітають спокійно і без наслідків.
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07.11.2024 15:09 Відповісти
+8
Може воно недолуге не розуміє, що якщо паде Україна польща буде в нашій шкірі???
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07.11.2024 15:14 Відповісти
+6
ну так, ну так...
саме у польському небі польські міги збивають кацапські мопеди, ракети, дрони...
союзники, млять...
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07.11.2024 15:11 Відповісти
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Портнери патрулюють польске небо щоб ненароком український летючий зерновоз туди не залетів?
Бо кацапські ракети у портнерське небо залітають спокійно і без наслідків.
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07.11.2024 15:09 Відповісти
Ось хто б сумнівався , що КЕРИВНИЦТВО Польщі в черговий раз не обисреттся
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07.11.2024 15:09 Відповісти
ні, це в першу чергу обісралось керівництво України в образі ЕрЗе з підручним Сибігою (втім, прізвище керівника МЗС - неважливе).
А вже потім - це поляки підсирають. Та й не лише поляки.
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07.11.2024 15:16 Відповісти
ну так, ну так...
саме у польському небі польські міги збивають кацапські мопеди, ракети, дрони...
союзники, млять...
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07.11.2024 15:11 Відповісти
Може воно недолуге не розуміє, що якщо паде Україна польща буде в нашій шкірі???
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07.11.2024 15:14 Відповісти
Розуміють, що не будуть. Рашка з НАТО воювати не буде, не треба тішити себе думками, що ми когось захищаємо окрім себе. Якщо Україна паде, то це буде порядний ляпас Європі, США та НАТО, але безпосередньої небезпеки не становить.
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07.11.2024 15:49 Відповісти
"Рашка з НАТО воювати не буде"

- війна в 21 сторіччі неможлива
- ну крим забрали бо там і так всі зрадники були
- ну воюють на донбасі але проксі-силами
- ну ввели регулярів, але ж не визнали цього
- ну почали повнамасштабну війну але це обмежений конфлікт двох країн
- ну декілька тисяч солдатів КНДР воюють за рашку, але ж це не Третя Світова
=== ти зараза тут ===
<< навіть не хочу писати що може бути далі але один за декілька пунктів ти будеш ось тут:
- рашка напала на країну НАТО ,але це і так була слабка країна, її можна злити - ну не воювати ж прити рашки за якусь Польщу чи Литву.
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07.11.2024 16:31 Відповісти
Патрулируют или фотографируют как летают ракеты? Если Украина проиграет то Польше не помогут ети допотопніе самолеты
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07.11.2024 15:16 Відповісти
А який толк з того патрулювання?
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07.11.2024 15:18 Відповісти
Поляк захищає своє , а наші ,,вожді", починаючи з 91 року розпродували військове майно і набивали свої кишені , палець об палець не вдарили для зміцнення армії ,і зараз те саме продовжується
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07.11.2024 15:20 Відповісти
Польща зазіхає на те що вважає своїм
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07.11.2024 15:45 Відповісти
З зерновозами і мертвим Бандерою конфліктувати легше. Здачі не дадуть.
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07.11.2024 15:21 Відповісти
Обмудок.
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07.11.2024 15:29 Відповісти
Шведи нарешті вирішили віддати нам cвої JAS-39 GRIPPEN, але як на диво потужний лідер нації від них незламно відмовився. Дивно , але факт.
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07.11.2024 15:31 Відповісти
Польща як завжди показує своє гниле обличчя хоч в 17 сторіччі, хоч в 20 хоч зараз
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07.11.2024 15:43 Відповісти
Не спрашивай никогда по ком звонит колокол - он звонит по тебе.
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07.11.2024 15:55 Відповісти
Якось зовсім гуйово вони його патрулюють. Може наші пілоти краще впораються? Бо ви нігуя не збили досі.
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07.11.2024 16:16 Відповісти
Якщо не втримається ****** під назвою Україна, то брудний потік руського миру в перемішку з арміями КНДР і КНР затопить всю раслаблену Європу
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07.11.2024 16:41 Відповісти
У франья 48 штук Ф-16, а патрулируют на 14 мигах, курвисько.
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07.11.2024 17:15 Відповісти
Поки що польське і не тільки небо захищає Україна.
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07.11.2024 19:24 Відповісти
 
 