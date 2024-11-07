Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш проти передачі Україні МіГ-29: Вони патрулюють польське небо
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що з його боку немає згоди на передачу Україні бойових літаків МіГ-29, оскільки вони захищають польське небо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, Косіняк-Камиш наголосив, що Польща передала Україні стільки військової техніки, скільки змогла, але межею є її власна безпека.
"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", – зауважив він.
На запитання про останні заяви президента Зеленського стосовно допомоги Україні, Косіняк-Камиш відповів, що той "усіма силами намагається, щоб інтерес до українського питання не зникав".
"Йому, звичайно, було б легше, якби інші країни брали участь у цій війні, але Польща не є стороною конфлікту", – додав польський міністр.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.
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Бо кацапські ракети у портнерське небо залітають спокійно і без наслідків.
А вже потім - це поляки підсирають. Та й не лише поляки.
саме у польському небі польські міги збивають кацапські мопеди, ракети, дрони...
союзники, млять...
- війна в 21 сторіччі неможлива
- ну крим забрали бо там і так всі зрадники були
- ну воюють на донбасі але проксі-силами
- ну ввели регулярів, але ж не визнали цього
- ну почали повнамасштабну війну але це обмежений конфлікт двох країн
- ну декілька тисяч солдатів КНДР воюють за рашку, але ж це не Третя Світова
=== ти зараза тут ===
<< навіть не хочу писати що може бути далі але один за декілька пунктів ти будеш ось тут:
- рашка напала на країну НАТО ,але це і так була слабка країна, її можна злити - ну не воювати ж прити рашки за якусь Польщу чи Литву.