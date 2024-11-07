Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш проти передачі Україні МіГ-29: Вони патрулюють польське небо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що з його боку немає згоди на передачу Україні бойових літаків МіГ-29, оскільки вони захищають польське небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Косіняк-Камиш наголосив, що Польща передала Україні стільки військової техніки, скільки змогла, але межею є її власна безпека.

"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", – зауважив він.

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На запитання про останні заяви президента Зеленського стосовно допомоги Україні, Косіняк-Камиш відповів, що той "усіма силами намагається, щоб інтерес до українського питання не зникав".

"Йому, звичайно, було б легше, якби інші країни брали участь у цій війні, але Польща не є стороною конфлікту", – додав польський міністр.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.