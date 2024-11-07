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Новости
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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш против передачи Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо

Косіняк-Камиш проти передачі Україні МіГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что с его стороны нет согласия на передачу Украине боевых самолетов МиГ-29, поскольку они защищают польское небо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько смогла, но пределом является ее собственная безопасность.

"Например, МИГ-29 - они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен с передачей самолетов. С моей стороны согласия на это нет", - отметил он.

Также читайте: Польша нашла другие причины не передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, - Зеленский

На вопрос о последних заявлениях президента Зеленского относительно помощи Украине, Косиняк-Камыш ответил, что тот "всеми силами старается, чтобы интерес к украинскому вопросу не исчезал".

"Ему, конечно, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне, но Польша не является стороной конфликта", - добавил польский министр.

Читайте: Зеленский пытается втянуть Польшу в войну, - вице-премьер-министр Польши Гавковский

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Автор: 

Польша (8546) самолет (3659) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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Топ комментарии
+17
Портнери патрулюють польске небо щоб ненароком український летючий зерновоз туди не залетів?
Бо кацапські ракети у портнерське небо залітають спокійно і без наслідків.
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07.11.2024 15:09 Ответить
+8
Може воно недолуге не розуміє, що якщо паде Україна польща буде в нашій шкірі???
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07.11.2024 15:14 Ответить
+6
ну так, ну так...
саме у польському небі польські міги збивають кацапські мопеди, ракети, дрони...
союзники, млять...
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07.11.2024 15:11 Ответить
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Портнери патрулюють польске небо щоб ненароком український летючий зерновоз туди не залетів?
Бо кацапські ракети у портнерське небо залітають спокійно і без наслідків.
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07.11.2024 15:09 Ответить
Ось хто б сумнівався , що КЕРИВНИЦТВО Польщі в черговий раз не обисреттся
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07.11.2024 15:09 Ответить
ні, це в першу чергу обісралось керівництво України в образі ЕрЗе з підручним Сибігою (втім, прізвище керівника МЗС - неважливе).
А вже потім - це поляки підсирають. Та й не лише поляки.
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07.11.2024 15:16 Ответить
ну так, ну так...
саме у польському небі польські міги збивають кацапські мопеди, ракети, дрони...
союзники, млять...
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07.11.2024 15:11 Ответить
Може воно недолуге не розуміє, що якщо паде Україна польща буде в нашій шкірі???
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07.11.2024 15:14 Ответить
Розуміють, що не будуть. Рашка з НАТО воювати не буде, не треба тішити себе думками, що ми когось захищаємо окрім себе. Якщо Україна паде, то це буде порядний ляпас Європі, США та НАТО, але безпосередньої небезпеки не становить.
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07.11.2024 15:49 Ответить
"Рашка з НАТО воювати не буде"

- війна в 21 сторіччі неможлива
- ну крим забрали бо там і так всі зрадники були
- ну воюють на донбасі але проксі-силами
- ну ввели регулярів, але ж не визнали цього
- ну почали повнамасштабну війну але це обмежений конфлікт двох країн
- ну декілька тисяч солдатів КНДР воюють за рашку, але ж це не Третя Світова
=== ти зараза тут ===
<< навіть не хочу писати що може бути далі але один за декілька пунктів ти будеш ось тут:
- рашка напала на країну НАТО ,але це і так була слабка країна, її можна злити - ну не воювати ж прити рашки за якусь Польщу чи Литву.
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07.11.2024 16:31 Ответить
Патрулируют или фотографируют как летают ракеты? Если Украина проиграет то Польше не помогут ети допотопніе самолеты
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07.11.2024 15:16 Ответить
А який толк з того патрулювання?
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07.11.2024 15:18 Ответить
Поляк захищає своє , а наші ,,вожді", починаючи з 91 року розпродували військове майно і набивали свої кишені , палець об палець не вдарили для зміцнення армії ,і зараз те саме продовжується
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07.11.2024 15:20 Ответить
Польща зазіхає на те що вважає своїм
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07.11.2024 15:45 Ответить
З зерновозами і мертвим Бандерою конфліктувати легше. Здачі не дадуть.
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07.11.2024 15:21 Ответить
Обмудок.
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07.11.2024 15:29 Ответить
Шведи нарешті вирішили віддати нам cвої JAS-39 GRIPPEN, але як на диво потужний лідер нації від них незламно відмовився. Дивно , але факт.
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07.11.2024 15:31 Ответить
Польща як завжди показує своє гниле обличчя хоч в 17 сторіччі, хоч в 20 хоч зараз
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07.11.2024 15:43 Ответить
Не спрашивай никогда по ком звонит колокол - он звонит по тебе.
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07.11.2024 15:55 Ответить
Якось зовсім гуйово вони його патрулюють. Може наші пілоти краще впораються? Бо ви нігуя не збили досі.
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07.11.2024 16:16 Ответить
Якщо не втримається ****** під назвою Україна, то брудний потік руського миру в перемішку з арміями КНДР і КНР затопить всю раслаблену Європу
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07.11.2024 16:41 Ответить
У франья 48 штук Ф-16, а патрулируют на 14 мигах, курвисько.
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07.11.2024 17:15 Ответить
Поки що польське і не тільки небо захищає Україна.
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07.11.2024 19:24 Ответить
 
 