Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш против передачи Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что с его стороны нет согласия на передачу Украине боевых самолетов МиГ-29, поскольку они защищают польское небо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько смогла, но пределом является ее собственная безопасность.

"Например, МИГ-29 - они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен с передачей самолетов. С моей стороны согласия на это нет", - отметил он.

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На вопрос о последних заявлениях президента Зеленского относительно помощи Украине, Косиняк-Камыш ответил, что тот "всеми силами старается, чтобы интерес к украинскому вопросу не исчезал".

"Ему, конечно, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне, но Польша не является стороной конфликта", - добавил польский министр.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.