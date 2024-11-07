Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш против передачи Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что с его стороны нет согласия на передачу Украине боевых самолетов МиГ-29, поскольку они защищают польское небо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько смогла, но пределом является ее собственная безопасность.
"Например, МИГ-29 - они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен с передачей самолетов. С моей стороны согласия на это нет", - отметил он.
На вопрос о последних заявлениях президента Зеленского относительно помощи Украине, Косиняк-Камыш ответил, что тот "всеми силами старается, чтобы интерес к украинскому вопросу не исчезал".
"Ему, конечно, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне, но Польша не является стороной конфликта", - добавил польский министр.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо кацапські ракети у портнерське небо залітають спокійно і без наслідків.
А вже потім - це поляки підсирають. Та й не лише поляки.
саме у польському небі польські міги збивають кацапські мопеди, ракети, дрони...
союзники, млять...
- війна в 21 сторіччі неможлива
- ну крим забрали бо там і так всі зрадники були
- ну воюють на донбасі але проксі-силами
- ну ввели регулярів, але ж не визнали цього
- ну почали повнамасштабну війну але це обмежений конфлікт двох країн
- ну декілька тисяч солдатів КНДР воюють за рашку, але ж це не Третя Світова
=== ти зараза тут ===
<< навіть не хочу писати що може бути далі але один за декілька пунктів ти будеш ось тут:
- рашка напала на країну НАТО ,але це і так була слабка країна, її можна злити - ну не воювати ж прити рашки за якусь Польщу чи Литву.