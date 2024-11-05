Зеленский пытается втянуть Польшу в войну, - вице-премьер-министр Польши Гавковский

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский, представляющий блок "Левица", выступил против того, чтобы его страна сбивала ракеты, которые летят в западные регионы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гавковский заявил в эфире польского Радио ZET.

"Давайте говорить откровенно: чего хочет Зеленский. Он хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией", - отметил вице-премьер, добавив, что Польша должна помочь Украине выжить, однако польские политики не должны подводить страну к войне с Россией.

Гавковский добавил, что Украина "забыла, сколько Польша сделала для нее и не осознает, какой была бы ситуация, если бы не польская помощь, поэтому ведет себя нечестно по отношению к Польше".

"Польша - большой друг Украины, логистический хаб. Мне казалось, что в таких ситуациях нужно говорить кому-то "спасибо", а не требовать", - сказал политик.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Конгрессмены США от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

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