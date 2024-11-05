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Зеленский пытается втянуть Польшу в войну, - вице-премьер-министр Польши Гавковский

Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский, представляющий блок "Левица", выступил против того, чтобы его страна сбивала ракеты, которые летят в западные регионы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гавковский заявил в эфире польского Радио ZET.

"Давайте говорить откровенно: чего хочет Зеленский. Он хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией", - отметил вице-премьер, добавив, что Польша должна помочь Украине выжить, однако польские политики не должны подводить страну к войне с Россией.

Гавковский добавил, что Украина "забыла, сколько Польша сделала для нее и не осознает, какой была бы ситуация, если бы не польская помощь, поэтому ведет себя нечестно по отношению к Польше".

"Польша - большой друг Украины, логистический хаб. Мне казалось, что в таких ситуациях нужно говорить кому-то "спасибо", а не требовать", - сказал политик.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша "конституционно обязана" сбивать российские ракеты, летящие на ее территорию, но НАТО запрещает это делать.

Конгрессмены США от обеих партий призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

Также читайте: Сикорский заявил, что Польша готова продавать Украине вооружение в кредит: покупайте у польских заводов, а когда отстроитесь, то отдадите

Автор: 

крылатые ракеты (890) Польша (8538)


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Топ комментарии
+32
Москва сама атянет тебя в войну, сынок...
Учи историю.
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05.11.2024 07:47 Ответить
+31
А ви не втягуйтеся,а просто чекайте коли вас москалі обують.
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05.11.2024 07:51 Ответить
+28
Логіка залізна - нехай вас вбивають,
а ми будемо сидіти тихо,лиш би не
чіпали...
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05.11.2024 07:54 Ответить
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Не забувайте Туск та Порошенко - друзі. А орбан -це друг кацапів. Наш Лідор намагався "подивитись в очі " Сіярто, то той не побачив ХАРИЗМИ в очах нашого пАтужного Лідора.
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05.11.2024 09:49 Ответить
Ти справді віриш у те, що сказав? Якщо так - то ти - НЕДОУМОК звичайний... Якщо "віриш за гроші" - то ти "ЗЕ-батрак звичайний"...
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05.11.2024 13:54 Ответить
Друзі поляки не розуміють, якщо Україна впаде, то буде проти Польщі вже Українська федеративна республіка у складі рф+ сама рф, але вже з бойовим досвідом та ставленням до них відповідним, та враженнями як захід зрадив Україну....
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05.11.2024 09:25 Ответить
Поляки не дурні, але як ще нашому Лідору довести, що він вже не Лідор, а просто самозванець ? Який ще хоче покерувати іграшкою - державою.
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05.11.2024 09:53 Ответить
Що не день то заява від поляків.їм всі заважають,до Німеччини претензії, іммігранти їм заважають (хоча самі працюють по всьому світі), Україна взагалі причина номер один всіх бід. А може проблема головна десь в Польщі і просто не хочуть визнати.
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05.11.2024 09:53 Ответить
Поляки парирують щоденні заяви ОПісу та зєлєнськаво. Найшла коса на камінь !
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05.11.2024 09:54 Ответить
сынок, путлер не будет т**я никуда втягивать. он просто **---т ракетами по вааршаве и кракову, а потом пустит пару тысяч танков, удобно припаркованных возле польской границы. а ты лично в лучшем случае окажешься где-нибудь в районе норильска, с кайлом в руках лет эдак на 18, а в худшем случае просто получишь пулю в затылок. а в твоем н**ольшом, уютном коттеджике, поселится майор нквд с семьей. дураков история ничему не учит.
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05.11.2024 10:45 Ответить
Кого кого, а польщу путлєр захопить за три дня!
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05.11.2024 11:40 Ответить
Не хочуть з Україною,то їх Московія "втягне".....
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05.11.2024 13:43 Ответить
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