Зеленський намагається втягнути Польщу у війну, - віцепрем’єр-міністр Польщі Гавковський

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, який представляє блок "Лівиця", виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гавковський заявив в ефірі польського Радіо ZET.

"Давайте говорити відверто: чого хоче Зеленський. Він хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією", - зазначив віцепрем’єр, додавши, що Польща має допомогти Україні вижити, проте польські політики не повинні підводити країну до війни з Росією.

Гавковський додав, що Україна "забула, скільки Польща зробила для неї і не усвідомлює, якою була б ситуація, якби не польська допомога, тож поводиться нечесно щодо Польщі".

"Польща - великий друг України, логістичний хаб. Мені здавалося, що в таких ситуаціях потрібно говорити комусь "дякую", а не вимагати", - сказав політик.

Нагадаєм, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.

Конгресмени США від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща надала Україні більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Британія разом, - Сікорський