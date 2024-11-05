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Зеленський намагається втягнути Польщу у війну, - віцепрем’єр-міністр Польщі Гавковський

Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, який представляє блок "Лівиця", виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гавковський заявив в ефірі польського Радіо ZET.

"Давайте говорити відверто: чого хоче Зеленський. Він хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією", - зазначив віцепрем’єр, додавши, що Польща має допомогти Україні вижити, проте польські політики не повинні підводити країну до війни з Росією.

Гавковський додав, що Україна "забула, скільки Польща зробила для неї і не усвідомлює, якою була б ситуація, якби не польська допомога, тож поводиться нечесно щодо Польщі".

"Польща - великий друг України, логістичний хаб. Мені здавалося, що в таких ситуаціях потрібно говорити комусь "дякую", а не вимагати", - сказав політик.

Нагадаєм, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати російські ракети, що летять на її територію, але НАТО забороняє це робити.

Конгресмени США від обох партій закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща надала Україні більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Британія разом, - Сікорський

Автор: 

крилаті ракети (1082) Польща (8662)


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Топ коментарі
+32
Москва сама атянет тебя в войну, сынок...
Учи историю.
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05.11.2024 07:47 Відповісти
+31
А ви не втягуйтеся,а просто чекайте коли вас москалі обують.
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05.11.2024 07:51 Відповісти
+28
Логіка залізна - нехай вас вбивають,
а ми будемо сидіти тихо,лиш би не
чіпали...
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05.11.2024 07:54 Відповісти
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Не забувайте Туск та Порошенко - друзі. А орбан -це друг кацапів. Наш Лідор намагався "подивитись в очі " Сіярто, то той не побачив ХАРИЗМИ в очах нашого пАтужного Лідора.
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05.11.2024 09:49 Відповісти
Ти справді віриш у те, що сказав? Якщо так - то ти - НЕДОУМОК звичайний... Якщо "віриш за гроші" - то ти "ЗЕ-батрак звичайний"...
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05.11.2024 13:54 Відповісти
Друзі поляки не розуміють, якщо Україна впаде, то буде проти Польщі вже Українська федеративна республіка у складі рф+ сама рф, але вже з бойовим досвідом та ставленням до них відповідним, та враженнями як захід зрадив Україну....
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05.11.2024 09:25 Відповісти
Поляки не дурні, але як ще нашому Лідору довести, що він вже не Лідор, а просто самозванець ? Який ще хоче покерувати іграшкою - державою.
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05.11.2024 09:53 Відповісти
Що не день то заява від поляків.їм всі заважають,до Німеччини претензії, іммігранти їм заважають (хоча самі працюють по всьому світі), Україна взагалі причина номер один всіх бід. А може проблема головна десь в Польщі і просто не хочуть визнати.
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05.11.2024 09:53 Відповісти
Поляки парирують щоденні заяви ОПісу та зєлєнськаво. Найшла коса на камінь !
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05.11.2024 09:54 Відповісти
сынок, путлер не будет т**я никуда втягивать. он просто **---т ракетами по вааршаве и кракову, а потом пустит пару тысяч танков, удобно припаркованных возле польской границы. а ты лично в лучшем случае окажешься где-нибудь в районе норильска, с кайлом в руках лет эдак на 18, а в худшем случае просто получишь пулю в затылок. а в твоем н**ольшом, уютном коттеджике, поселится майор нквд с семьей. дураков история ничему не учит.
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05.11.2024 10:45 Відповісти
Кого кого, а польщу путлєр захопить за три дня!
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05.11.2024 11:40 Відповісти
Не хочуть з Україною,то їх Московія "втягне".....
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05.11.2024 13:43 Відповісти
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