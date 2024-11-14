РФ збільшила атаки дронами на Україну на 44% після перемоги Трампа на виборах, - ABC News
Росія збільшила інтенсивність своїх атак безпілотників дальнього радіусу дії на українські міста приблизно на 44% за тиждень після перемоги обраного президента Дональда Трампа на виборах.
Про це пише ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Зазначається, що перемога Трампа на виборах, підтверджена в ранні години 6 листопада, збіглася зі зростанням використання Москвою ударних безпілотників іранського виробництва Shahed для бомбардування українських цілей по всій країні.
За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила 641 ударний безпілотник на Україну, згідно зі щоденними даними, опублікованими Військово-повітряними силами України, - у середньому понад 91 безпілотник на день.
Проте загальна тенденція полягає в більш масштабних і регулярних атаках безпілотників, пише видання.
Колишній офіцер Служби безпеки України Іван Ступак розповів, що кількість атак російських безпілотників останніми місяцями неухильно зростає. У серпні було 818 запусків, у вересні - 1410, а в жовтні - 2072, сказав він. Ступак припустив, що намір Москви - завдати Україні якомога більшої шкоди до зміни адміністрації США.
Зазначається, що зростання кількості дальніх атак Росії відбувається паралельно зі зростаючою інтенсивністю наземних атак, водночас на сході України, у західній Курській області Росії тривають важкі бої, а українські командири готуються до очікуваного наступу на півдні Запорізької області.
"В обох сторін є двомісячне вікно для маневру, перш ніж Трамп повернеться до Білого дому, пообіцявши під час кампанії закінчити війну "за 24 години", змусивши Київ і Москву сісти за стіл переговорів", - сказано в матеріалі.
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