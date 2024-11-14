РФ збільшила атаки дронами на Україну на 44% після перемоги Трампа на виборах, - ABC News

Росія збільшила інтенсивність своїх атак безпілотників дальнього радіусу дії на українські міста приблизно на 44% за тиждень після перемоги обраного президента Дональда Трампа на виборах.

Про це пише ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що перемога Трампа на виборах, підтверджена в ранні години 6 листопада, збіглася зі зростанням використання Москвою ударних безпілотників іранського виробництва Shahed для бомбардування українських цілей по всій країні.

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За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила 641 ударний безпілотник на Україну, згідно зі щоденними даними, опублікованими Військово-повітряними силами України, - у середньому понад 91 безпілотник на день.

Проте загальна тенденція полягає в більш масштабних і регулярних атаках безпілотників, пише видання.

Колишній офіцер Служби безпеки України Іван Ступак розповів, що кількість атак російських безпілотників останніми місяцями неухильно зростає. У серпні було 818 запусків, у вересні - 1410, а в жовтні - 2072, сказав він. Ступак припустив, що намір Москви - завдати Україні якомога більшої шкоди до зміни адміністрації США.

Зазначається, що зростання кількості дальніх атак Росії відбувається паралельно зі зростаючою інтенсивністю наземних атак, водночас на сході України, у західній Курській області Росії тривають важкі бої, а українські командири готуються до очікуваного наступу на півдні Запорізької області.

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"В обох сторін є двомісячне вікно для маневру, перш ніж Трамп повернеться до Білого дому, пообіцявши під час кампанії закінчити війну "за 24 години", змусивши Київ і Москву сісти за стіл переговорів", - сказано в матеріалі.