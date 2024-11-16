Над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура. ФОТО

В ночь на субботу, 16 ноября 2024 года войска РФ атаковали Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны выявили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БПЛА.

Последствия вражеской атаки

По данным КГВА, в результате этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.