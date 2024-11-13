Знімальний павільйон "МастерШеф" значно пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 листопада, внаслідок ранкового російського обстрілу зазнав значних пошкоджень знімальний павільйон кулінарного проєкту "МастерШеф".
Про це повідомляє пресслужба каналу СТБ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ніхто з людей не постраждав. Однак було пошкоджено той самий павільйон, у якому знімали шоу від найпершого сезону.
"Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян — злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди — вони найбільша цінність", - зазначили у пресслужбі.
Організатори проєкту додали, що наразі відбувалась активна підготовка до старту зйомок 15 сезону "МастерШеф".
Зараз команда проєкту та каналу СТБ шукає можливості та рішення відновити виробництво.
Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Акакаяразніца? (с)
Учасник шостого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Молотов загинув воючи на фронті проти російських окупантів.
Відомо, що Миколі Молотову було 71 рік. Він був інструктором полку Калиновського та "Азов".
Чоловік народився на території Росії, однак отримав українське громадянство і в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, пішов захищати країну на фронт. Микола Молотов був найстаршим бійцем білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого доєднався вже після початку повномасштабної війни.
А останнє шоу, яке я дивився, - це було "Что? Гдє? Когда?" на початку 90-х. )))
Оскотинювання нароту до рівня " поржать, пожрать, і поспать" ще довго своїм результатом буде мати Зеленьських, Притул, Литвинів, Татарових, Тищенків у владі.
прать
Якщо що то шоу знімають за рахунок спонсорів,так що хто там про бюджет говорить-горіть разом з москалями..
Гадаєте, та пані сама второпала, про що нашрайбала?
Огромное количество людей, особенно в возрасте, помимо войны имеют ещё массу личных проблем и болячек, и такое удачное шоу помогает отвлечься от невесёлых мыслей и заполнить время ожидания очередного приступа судорог или боли в суставах.....