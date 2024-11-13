Знімальний павільйон "МастерШеф" значно пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 листопада, внаслідок ранкового російського обстрілу зазнав значних пошкоджень знімальний павільйон кулінарного проєкту "МастерШеф".

Про це повідомляє пресслужба каналу СТБ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ніхто з людей не постраждав. Однак було пошкоджено той самий павільйон, у якому знімали шоу від найпершого сезону.

"Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян — злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди — вони найбільша цінність", - зазначили у пресслужбі.

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Організатори проєкту додали, що наразі відбувалась активна підготовка до старту зйомок 15 сезону "МастерШеф".

Зараз команда проєкту та каналу СТБ шукає можливості та рішення відновити виробництво.

















Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів.