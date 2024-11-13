УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12087 відвідувачів онлайн
Новини Фото
24 034 44

Знімальний павільйон "МастерШеф" значно пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 листопада, внаслідок ранкового російського обстрілу зазнав значних пошкоджень знімальний павільйон кулінарного проєкту "МастерШеф".

Про це повідомляє пресслужба каналу СТБ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ніхто з людей не постраждав. Однак було пошкоджено той самий павільйон, у якому знімали шоу від найпершого сезону.

"Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян — злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди — вони найбільша цінність", - зазначили у пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві знову тривога через загрозу балістики

Організатори проєкту додали, що наразі відбувалась активна підготовка до старту зйомок 15 сезону "МастерШеф".

Зараз команда проєкту та каналу СТБ шукає можливості та рішення відновити виробництво. 

Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф

Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. 

Автор: 

Київ (19463) обстріл (28449) СТБ (19) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
А это точно кулинарное шоу, или выпуски новостей из дурдома?
показати весь коментар
13.11.2024 21:28
+19
Яке горе
показати весь коментар
13.11.2024 21:28
+18
Дуже шкода: важко переоцінити значення цього знімального павільйону для нашої майбутної перемоги і духовного розвитку українців. Тридцять років дивимося "танцюють всі", "співають всі", "куховарять всі", "іржуть усі" і т.д. - весело!
показати весь коментар
13.11.2024 21:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ойвсьо!!!
показати весь коментар
13.11.2024 21:25 Відповісти
Ці олігархічні канали навіть під час війни знімають свої тупі шоу, на які в них є великі бабки, але при цьому клянчать з бюджету гроші на марахвон...
показати весь коментар
13.11.2024 21:28 Відповісти
А это точно кулинарное шоу, или выпуски новостей из дурдома?
показати весь коментар
13.11.2024 21:28 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 21:29 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 21:32 Відповісти

Акакаяразніца? (с)
показати весь коментар
13.11.2024 21:37 Відповісти
Яке горе
показати весь коментар
13.11.2024 21:28 Відповісти
Краще хай знімуть шоу, як мастер-шеф став мастер-сержантом.
показати весь коментар
13.11.2024 21:29 Відповісти
На фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов



Учасник шостого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Молотов загинув воючи на фронті проти російських окупантів.

Відомо, що Миколі Молотову було 71 рік. Він був інструктором полку Калиновського та "Азов".

Чоловік народився на території Росії, однак отримав українське громадянство і в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, пішов захищати країну на фронт. Микола Молотов був найстаршим бійцем білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого доєднався вже після початку повномасштабної війни.

показати весь коментар
13.11.2024 21:36 Відповісти
Телевізор вже років з 10 використовую тільки, як запасний монітор.
А останнє шоу, яке я дивився, - це було "Что? Гдє? Когда?" на початку 90-х. )))
показати весь коментар
13.11.2024 21:47 Відповісти
Братику! ти такий не один!
показати весь коментар
14.11.2024 23:06 Відповісти
Герою Слава. Студію СТБ із мастєршефами, Пінчука, із новим " Озими поколінням ", всі інші канали, із Дебіломахвона, що забруднють мізки українцям- в топку.
показати весь коментар
13.11.2024 23:40 Відповісти
Дуже шкода: важко переоцінити значення цього знімального павільйону для нашої майбутної перемоги і духовного розвитку українців. Тридцять років дивимося "танцюють всі", "співають всі", "куховарять всі", "іржуть усі" і т.д. - весело!
показати весь коментар
13.11.2024 21:33 Відповісти
Та да, вирощувати ідіотів дуже прибутковий бізнес.
Оскотинювання нароту до рівня " поржать, пожрать, і поспать" ще довго своїм результатом буде мати Зеленьських, Притул, Литвинів, Татарових, Тищенків у владі.
показати весь коментар
13.11.2024 23:45 Відповісти
поспрать
показати весь коментар
14.11.2024 01:30 Відповісти
Павільйон з кацапською назвою розбомбили кацапи. Іронія долі.
показати весь коментар
13.11.2024 21:33 Відповісти
І що робити?! І як з тим жити?! (с)
показати весь коментар
13.11.2024 21:35 Відповісти
Удар нижче поясу
показати весь коментар
13.11.2024 21:46 Відповісти
Ой, а де ж тепер мільйони з бюджету піляти будуть???
показати весь коментар
13.11.2024 21:56 Відповісти
фух блін , слава асФальту , кварталівський павільйон не постраждав
показати весь коментар
13.11.2024 22:13 Відповісти
,, мастерская 95 кв.... ,, НЕ ПОСТРАДАЛА ¿?¿
показати весь коментар
13.11.2024 22:14 Відповісти
напевно трагедія, а коли влучать по знімальному майданчику кварталу то це стане катастрофою.
показати весь коментар
13.11.2024 22:19 Відповісти
Чому стільки жовчі в коментах? Якраз це одне з небагатьох шоу, в якому приймають участь живі люди, а не актори. До речі і серед нинішніх учасників багато таких, хто був вимушений покинути свої зруйновані домівки, у декого хтось з сім'ї на фронті. Не варто порівнювати це з гламурними шоу на рівні кварталу, або безрозмірним бюджетним фінансуванням всіляких марафонів і споріднених програм. А під час війни має бути місце і для відпочинку від негативних думок і емоцій, і саме це додає оптимізму в боротьбі з дикунами 21 століття.
показати весь коментар
13.11.2024 22:53 Відповісти
Я теж помітив - радість у людей: "У сусіда хата згоріла". При тому що більшість взагалі не розуміє, про що мова
показати весь коментар
13.11.2024 22:55 Відповісти
А ви зайдіть в новини про розривання рашистів, складається враження - збіговисько некрофілів.
показати весь коментар
13.11.2024 23:02 Відповісти
Саме так
показати весь коментар
14.11.2024 00:00 Відповісти
Ти один із " пожиратєлєй" дебіломарахфону і прівєржінєц оскотинювання телевізором ?
показати весь коментар
13.11.2024 23:46 Відповісти
Нормальні розважальні шоу мають ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ - хоча б на кшталт першого мільйону, де людина виграє за рахунок своїх мізків, а не через те, що поспівала, потанцювала чи борщ смачно приготувала!
показати весь коментар
14.11.2024 09:48 Відповісти
Горіть у пеклі москалі...
Якщо що то шоу знімають за рахунок спонсорів,так що хто там про бюджет говорить-горіть разом з москалями..
показати весь коментар
14.11.2024 00:15 Відповісти
Какой еще нахер "мастер-шеф"?! Когда уже до все дойдет, что идет война за выживание государств и народа?
показати весь коментар
14.11.2024 00:40 Відповісти
да,да,да,иди лезь уже в помиральну яму)))
показати весь коментар
14.11.2024 12:12 Відповісти
Как в Зажопінскє пагодка-та, ваня? Ухі-та нє атмарозіл?
показати весь коментар
18.11.2024 20:14 Відповісти
Таке враження, що тут зібрані усі гниди - критини, що при другому пришесті російської орди у Київ із задоволенням би перетворилися на колаборантів глистів! При такому відношенні до рідної держави, до культури , історії і українського майбутнього і ворога не потрібно - усі ці коментарі від останнього сміття, тільки змінять колір прапорів...
показати весь коментар
14.11.2024 02:11 Відповісти
Пардон, не надто зрозумів ваш комент. Ви тупе телешоу для бидла до культури відносите? Чи що ви цим постом хотіли сказати?
показати весь коментар
14.11.2024 09:49 Відповісти

Гадаєте, та пані сама второпала, про що нашрайбала?
показати весь коментар
18.11.2024 20:16 Відповісти
Слава Богу. Як цей балаган остопиз...в! Люди не маюьб за що харчуватись достойно, а там ці клоуни жирують.
показати весь коментар
14.11.2024 08:29 Відповісти
говно-шоу...
показати весь коментар
14.11.2024 10:22 Відповісти
Ну и мудаки вы все!
Огромное количество людей, особенно в возрасте, помимо войны имеют ещё массу личных проблем и болячек, и такое удачное шоу помогает отвлечься от невесёлых мыслей и заполнить время ожидания очередного приступа судорог или боли в суставах.....
показати весь коментар
14.11.2024 12:04 Відповісти
Якщо всі мудаки , то ти - клінічний ідіот ! Чекай судом !
показати весь коментар
14.11.2024 16:05 Відповісти
"болі в суставах" мала б лікувати медицина, а не Шоу від зелених артистів.... Але, ціни на ліки зараз зробились такі, що ми скоро повернемося до лікування від "кашпіровського " та "чумака"
показати весь коментар
14.11.2024 16:22 Відповісти
Сарако! Вольтарен-Форте вам у поміч.
показати весь коментар
18.11.2024 20:17 Відповісти
Жодного випуску цього шоу не бачив, але занепокоєність занепокоєних розділяю...
показати весь коментар
14.11.2024 13:40 Відповісти
І як же ж тепер ті 8 млн пенсіонерів з пенсією у 3-4 тисячі гривень в місяць, для яких вже скінчилася "епоха зубожіння" і які "невтікли", будуть підвищувати своє "кулінарне мастєрство"?
показати весь коментар
14.11.2024 16:16 Відповісти
А хто це?
показати весь коментар
14.11.2024 23:29 Відповісти
 
 