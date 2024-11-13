Съемочный павильон "МастерШеф" значительно поврежден в результате ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, в результате утреннего российского обстрела получил значительные повреждения съемочный павильон кулинарного проекта "МастерШеф".

Об этом сообщает пресс-служба канала СТБ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, никто из людей не пострадал. Однако был поврежден тот самый павильон, в котором снимали шоу с самого первого сезона.

"Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах - преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди - они самая большая ценность", - отметили в пресс-службе.

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Организаторы проекта добавили, что сейчас происходила активная подготовка к старту съемок 15 сезона "МастерШеф".

Сейчас команда проекта и канала СТБ ищет возможности и решение возобновить производство.

















Напомним, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет.