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Съемочный павильон "МастерШеф" значительно поврежден в результате ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, в результате утреннего российского обстрела получил значительные повреждения съемочный павильон кулинарного проекта "МастерШеф".

Об этом сообщает пресс-служба канала СТБ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, никто из людей не пострадал. Однако был поврежден тот самый павильон, в котором снимали шоу с самого первого сезона.

"Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах - преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди - они самая большая ценность", - отметили в пресс-службе.

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Организаторы проекта добавили, что сейчас происходила активная подготовка к старту съемок 15 сезона "МастерШеф".

Сейчас команда проекта и канала СТБ ищет возможности и решение возобновить производство.

Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф
Російський обстріл 13 листопада пошкодив знімальний павільйон МастерШеф

Напомним, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет.

Автор: 

Киев (25524) обстрел (27165) СТБ (38) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+20
А это точно кулинарное шоу, или выпуски новостей из дурдома?
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13.11.2024 21:28
+19
Яке горе
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13.11.2024 21:28
+18
Дуже шкода: важко переоцінити значення цього знімального павільйону для нашої майбутної перемоги і духовного розвитку українців. Тридцять років дивимося "танцюють всі", "співають всі", "куховарять всі", "іржуть усі" і т.д. - весело!
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13.11.2024 21:33
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Ойвсьо!!!
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13.11.2024 21:25 Ответить
Ці олігархічні канали навіть під час війни знімають свої тупі шоу, на які в них є великі бабки, але при цьому клянчать з бюджету гроші на марахвон...
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13.11.2024 21:28 Ответить
А это точно кулинарное шоу, или выпуски новостей из дурдома?
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13.11.2024 21:28 Ответить
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13.11.2024 21:29 Ответить
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13.11.2024 21:32 Ответить

Акакаяразніца? (с)
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13.11.2024 21:37 Ответить
Яке горе
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13.11.2024 21:28 Ответить
Краще хай знімуть шоу, як мастер-шеф став мастер-сержантом.
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13.11.2024 21:29 Ответить
На фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов



Учасник шостого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Молотов загинув воючи на фронті проти російських окупантів.

Відомо, що Миколі Молотову було 71 рік. Він був інструктором полку Калиновського та "Азов".

Чоловік народився на території Росії, однак отримав українське громадянство і в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, пішов захищати країну на фронт. Микола Молотов був найстаршим бійцем білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого доєднався вже після початку повномасштабної війни.

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13.11.2024 21:36 Ответить
Телевізор вже років з 10 використовую тільки, як запасний монітор.
А останнє шоу, яке я дивився, - це було "Что? Гдє? Когда?" на початку 90-х. )))
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13.11.2024 21:47 Ответить
Братику! ти такий не один!
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14.11.2024 23:06 Ответить
Герою Слава. Студію СТБ із мастєршефами, Пінчука, із новим " Озими поколінням ", всі інші канали, із Дебіломахвона, що забруднють мізки українцям- в топку.
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13.11.2024 23:40 Ответить
Дуже шкода: важко переоцінити значення цього знімального павільйону для нашої майбутної перемоги і духовного розвитку українців. Тридцять років дивимося "танцюють всі", "співають всі", "куховарять всі", "іржуть усі" і т.д. - весело!
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13.11.2024 21:33 Ответить
Та да, вирощувати ідіотів дуже прибутковий бізнес.
Оскотинювання нароту до рівня " поржать, пожрать, і поспать" ще довго своїм результатом буде мати Зеленьських, Притул, Литвинів, Татарових, Тищенків у владі.
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13.11.2024 23:45 Ответить
поспрать
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14.11.2024 01:30 Ответить
Павільйон з кацапською назвою розбомбили кацапи. Іронія долі.
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13.11.2024 21:33 Ответить
І що робити?! І як з тим жити?! (с)
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13.11.2024 21:35 Ответить
Удар нижче поясу
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13.11.2024 21:46 Ответить
Ой, а де ж тепер мільйони з бюджету піляти будуть???
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13.11.2024 21:56 Ответить
фух блін , слава асФальту , кварталівський павільйон не постраждав
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13.11.2024 22:13 Ответить
,, мастерская 95 кв.... ,, НЕ ПОСТРАДАЛА ¿?¿
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13.11.2024 22:14 Ответить
напевно трагедія, а коли влучать по знімальному майданчику кварталу то це стане катастрофою.
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13.11.2024 22:19 Ответить
Чому стільки жовчі в коментах? Якраз це одне з небагатьох шоу, в якому приймають участь живі люди, а не актори. До речі і серед нинішніх учасників багато таких, хто був вимушений покинути свої зруйновані домівки, у декого хтось з сім'ї на фронті. Не варто порівнювати це з гламурними шоу на рівні кварталу, або безрозмірним бюджетним фінансуванням всіляких марафонів і споріднених програм. А під час війни має бути місце і для відпочинку від негативних думок і емоцій, і саме це додає оптимізму в боротьбі з дикунами 21 століття.
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13.11.2024 22:53 Ответить
Я теж помітив - радість у людей: "У сусіда хата згоріла". При тому що більшість взагалі не розуміє, про що мова
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13.11.2024 22:55 Ответить
А ви зайдіть в новини про розривання рашистів, складається враження - збіговисько некрофілів.
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13.11.2024 23:02 Ответить
Саме так
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14.11.2024 00:00 Ответить
Ти один із " пожиратєлєй" дебіломарахфону і прівєржінєц оскотинювання телевізором ?
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13.11.2024 23:46 Ответить
Нормальні розважальні шоу мають ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ - хоча б на кшталт першого мільйону, де людина виграє за рахунок своїх мізків, а не через те, що поспівала, потанцювала чи борщ смачно приготувала!
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14.11.2024 09:48 Ответить
Горіть у пеклі москалі...
Якщо що то шоу знімають за рахунок спонсорів,так що хто там про бюджет говорить-горіть разом з москалями..
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14.11.2024 00:15 Ответить
Какой еще нахер "мастер-шеф"?! Когда уже до все дойдет, что идет война за выживание государств и народа?
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14.11.2024 00:40 Ответить
да,да,да,иди лезь уже в помиральну яму)))
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14.11.2024 12:12 Ответить
Как в Зажопінскє пагодка-та, ваня? Ухі-та нє атмарозіл?
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18.11.2024 20:14 Ответить
Таке враження, що тут зібрані усі гниди - критини, що при другому пришесті російської орди у Київ із задоволенням би перетворилися на колаборантів глистів! При такому відношенні до рідної держави, до культури , історії і українського майбутнього і ворога не потрібно - усі ці коментарі від останнього сміття, тільки змінять колір прапорів...
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14.11.2024 02:11 Ответить
Пардон, не надто зрозумів ваш комент. Ви тупе телешоу для бидла до культури відносите? Чи що ви цим постом хотіли сказати?
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14.11.2024 09:49 Ответить

Гадаєте, та пані сама второпала, про що нашрайбала?
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18.11.2024 20:16 Ответить
Слава Богу. Як цей балаган остопиз...в! Люди не маюьб за що харчуватись достойно, а там ці клоуни жирують.
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14.11.2024 08:29 Ответить
говно-шоу...
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14.11.2024 10:22 Ответить
Ну и мудаки вы все!
Огромное количество людей, особенно в возрасте, помимо войны имеют ещё массу личных проблем и болячек, и такое удачное шоу помогает отвлечься от невесёлых мыслей и заполнить время ожидания очередного приступа судорог или боли в суставах.....
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14.11.2024 12:04 Ответить
Якщо всі мудаки , то ти - клінічний ідіот ! Чекай судом !
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14.11.2024 16:05 Ответить
"болі в суставах" мала б лікувати медицина, а не Шоу від зелених артистів.... Але, ціни на ліки зараз зробились такі, що ми скоро повернемося до лікування від "кашпіровського " та "чумака"
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14.11.2024 16:22 Ответить
Сарако! Вольтарен-Форте вам у поміч.
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18.11.2024 20:17 Ответить
Жодного випуску цього шоу не бачив, але занепокоєність занепокоєних розділяю...
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14.11.2024 13:40 Ответить
І як же ж тепер ті 8 млн пенсіонерів з пенсією у 3-4 тисячі гривень в місяць, для яких вже скінчилася "епоха зубожіння" і які "невтікли", будуть підвищувати своє "кулінарне мастєрство"?
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14.11.2024 16:16 Ответить
А хто це?
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14.11.2024 23:29 Ответить
 
 