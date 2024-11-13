Съемочный павильон "МастерШеф" значительно поврежден в результате ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 ноября, в результате утреннего российского обстрела получил значительные повреждения съемочный павильон кулинарного проекта "МастерШеф".
Об этом сообщает пресс-служба канала СТБ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, никто из людей не пострадал. Однако был поврежден тот самый павильон, в котором снимали шоу с самого первого сезона.
"Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах - преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди - они самая большая ценность", - отметили в пресс-службе.
Организаторы проекта добавили, что сейчас происходила активная подготовка к старту съемок 15 сезона "МастерШеф".
Сейчас команда проекта и канала СТБ ищет возможности и решение возобновить производство.
Напомним, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет.
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Акакаяразніца? (с)
Учасник шостого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Молотов загинув воючи на фронті проти російських окупантів.
Відомо, що Миколі Молотову було 71 рік. Він був інструктором полку Калиновського та "Азов".
Чоловік народився на території Росії, однак отримав українське громадянство і в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, пішов захищати країну на фронт. Микола Молотов був найстаршим бійцем білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого доєднався вже після початку повномасштабної війни.
А останнє шоу, яке я дивився, - це було "Что? Гдє? Когда?" на початку 90-х. )))
Оскотинювання нароту до рівня " поржать, пожрать, і поспать" ще довго своїм результатом буде мати Зеленьських, Притул, Литвинів, Татарових, Тищенків у владі.
прать
Якщо що то шоу знімають за рахунок спонсорів,так що хто там про бюджет говорить-горіть разом з москалями..
Гадаєте, та пані сама второпала, про що нашрайбала?
Огромное количество людей, особенно в возрасте, помимо войны имеют ещё массу личных проблем и болячек, и такое удачное шоу помогает отвлечься от невесёлых мыслей и заполнить время ожидания очередного приступа судорог или боли в суставах.....