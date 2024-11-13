В Киеве снова тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве второй раз с утра объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!" - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожено несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет.