У Києві знову тривога через загрозу балістики

У Києві вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає.