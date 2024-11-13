У Києві знову тривога через загрозу балістики
У Києві вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар13.11.2024 09:58 Відповісти Мені подобається 2
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