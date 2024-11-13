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У Києві знову тривога через загрозу балістики

сирена

 У Києві вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україну атакують ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає.

Автор: 

повітряна тривога (908) Повітряні атаки на Київ (753) балістичні ракети (400)


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13.11.2024 09:58 Відповісти
 
 