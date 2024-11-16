Над Черкащиною збито 11 "Шахедів": минулося без постраждалих та руйнувань

У ніч на 16 листопада 2024 року російські дрони намагалися атакувати Черкаську область. У регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять годин поспіль ми мали загрози з повітря. У цей час в межах нашої території знищено 11 "шахедів". Дякуємо нашим оборонцям! Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнацій інфраструктури наразі немає", - йдеться у повідомленні.

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Атака "Шахедами" вночі 16 листопада

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 15 листопада, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "Шахед". Також інформувалося, що у Києві вночі працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними КМВА, над Києвом знищено до десятка "Шахедів": уламками пошкоджено житлову інфраструктуру.