Над Черкасщиной сбито 11 "шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений

В ночь на 16 ноября 2024 года российские дроны пытались атаковать Черкасскую область. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Пять часов подряд мы имели угрозы с воздуха. В это время в пределах нашей территории уничтожено 11"шахедов". Спасибо нашим защитникам! Обращений в экстренные службы относительно травмированных или разрушений инфраструктуры пока нет", - говорится в сообщении.

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Атака "Шахедами" ночью 16 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, по данным КГВА, над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура.