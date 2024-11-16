Над Черкасщиной сбито 11 "шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений
В ночь на 16 ноября 2024 года российские дроны пытались атаковать Черкасскую область. В регионе работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Пять часов подряд мы имели угрозы с воздуха. В это время в пределах нашей территории уничтожено 11"шахедов". Спасибо нашим защитникам! Обращений в экстренные службы относительно травмированных или разрушений инфраструктуры пока нет", - говорится в сообщении.
Атака "Шахедами" ночью 16 ноября
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.
Напомним, по данным КГВА, над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура.
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