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Уничтожены 53 из 83 "шахедов", еще 30 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО на Сумщині

В ночь на 16 ноября 2024 года противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, а также атаковал Украину 83-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локально потеряны в разных регионах Украины.

Также смотрите: Силы ПВО сбили ракету Х-59/69 и 25 вражеских БПЛА из 29, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака "Шахедами" ночью 16 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, по данным КГВА, над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура.

Над Черкасской областью сбито 11 "шахедов", обошлось без пострадавших и разрушений.

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ПВО (2729) Воздушные силы (2281) Шахед (969)


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"локаційно втрачені" - термін-знахідка місцевих дописувачів і дуже їм самим подобається. Власне, звичайний евфемізм слова "про...бали".
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16.11.2024 09:11 Ответить
Локаційно втрачені означає що вони попали на РЕБи . Або посаджені , або направлені куда не треба .
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16.11.2024 09:46 Ответить
Дуже зручно ''локаційно втрачені'' і не причепишся..
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16.11.2024 10:02 Ответить
...або кудись ВДАРИЛИ!
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16.11.2024 10:36 Ответить
Під ранок 16 листопада 2024 року війська РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район "Шахедами".

Про це https://t.me/ivan_fedorov_zp/13403 повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує .

За його словами, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Попередньо, минулося без постраждалих. Джерело:
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16.11.2024 09:16 Ответить
І я про це. Так що частину "локаційно втрачених" можна сміливо записувати в прильоти.
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16.11.2024 09:47 Ответить
 
 