Уничтожены 53 из 83 "шахедов", еще 30 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 16 ноября 2024 года противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, а также атаковал Украину 83-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локально потеряны в разных регионах Украины.

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Атака "Шахедами" ночью 16 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 15 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "Шахед". Также информировалось, что в Киеве ночью работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, по данным КГВА, над Киевом уничтожено до десятка "шахедов": обломками повреждена жилая инфраструктура.

Над Черкасской областью сбито 11 "шахедов", обошлось без пострадавших и разрушений.