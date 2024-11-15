Силы ПВО сбили ракету Х-59/69 и 25 вражеских БпЛА из 29, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 ноября россияне атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и в целом запустили по Украине 29 беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, есть погибшая и раненые.

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