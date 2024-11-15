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Зафиксирован взлет 8 самолетов Ту-95мс с аэродрома "Оленья", есть угроза ракетных ударов, - Воздушные силы (обновлено)

ту-95

Отмечается активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В случае ракетной угрозы сообщим дополнительно", - отметили военные.

Впоследствии в Воздушных силах отметили, что в воздухе 8 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным мониторинговых каналов, в Волгоградской области борта будут примерно в 07:10 - 07:45, если пуски будут отсюда - ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются ближе к 07:40 - 08:25.

В районе Каспийского моря самолеты будут примерно в 07:50 – 08:20, если пуски отсюда – ракеты ожидаются ближе к 08:30 – 09:00.

Обновлено

По состоянию на 8:30, по данным мониторинговых каналов, 5 бортов ТУ-95мс совершили пусковые маневры в районе Каспия. Кроме того, зафиксированы дополнительные пуски крылатых ракет типа Х-101/55СМ с бортов стратегической авиации Ту-95мс ВКС РФ из района Астрахани, РФ.

Напомним, утром 11 ноября в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине, впрочем впоследствии выяснилось, что вражеская авиация имитировала пуски ракет.

Читайте также: Воздушные силы будут информировать о воздушных угрозах в Viber

Автор: 

авиация (2817) Воздушные силы (2239)


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Топ комментарии
+6
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"
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15.11.2024 07:12
+3
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
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15.11.2024 07:55
+2
Поки не зʼявляться "супермени" із Стінгерами, аеродром "Оленья" буде працювати.
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15.11.2024 07:07
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки не зʼявляться "супермени" із Стінгерами, аеродром "Оленья" буде працювати.
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15.11.2024 07:07 Ответить
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"
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15.11.2024 07:12 Ответить
Маса палива (авіаційний гас марок: Т-1, ТС-1 або Т-2) може досягати 100 тонн і становить до 50% від злітної маси літака.
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15.11.2024 07:55 Ответить
А краще вже обстріляти всі бурові !
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15.11.2024 09:26 Ответить
Бажаєте бути першим?
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15.11.2024 07:51 Ответить
Есть информация, что проходят тренировки молодых экипажей... Но могут совместить тренировки с реальными пусками.
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15.11.2024 08:09 Ответить
Якщо кацапська інфа, то зубудь і викинь.
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15.11.2024 09:24 Ответить
Оце так Трамп налякав ***** ! Дзвіночком. Краще б колокольчік надіслав у Кремль.
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15.11.2024 09:23 Ответить
А з москвабада йому баночку сечі від москвабадських потаскух,ну все як воно любить.
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15.11.2024 09:29 Ответить
так ти ж за нього не голосував, що ти від нього вимагаєш?
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15.11.2024 09:31 Ответить
Пропозиція - не вимога ! Не плутайте палець з ...
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15.11.2024 09:32 Ответить
ну і навіщо йому відправляти дзвіночок в кремль?
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15.11.2024 09:34 Ответить
Трамп прийшов до влади не ***** лякати, а ломати американську систему. **** від цього лише виграє. І будуть ці два старих мудака правити світом поки не подохнуть. А от що вони залишать нащадкам - це вже цікаво.
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15.11.2024 10:02 Ответить
Финны бы лучше, чем высказывать очередную озабоченность, дали возможность нанести удар со своей территории. А потом: " А докажите", как это любят их соседи.
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15.11.2024 09:50 Ответить
Нас лякають кацапські ублюдки ,
щоб ви всі здохли , тварюки ненаситні👹
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15.11.2024 11:37 Ответить
 
 