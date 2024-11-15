Зафиксирован взлет 8 самолетов Ту-95мс с аэродрома "Оленья", есть угроза ракетных ударов, - Воздушные силы (обновлено)

Отмечается активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В случае ракетной угрозы сообщим дополнительно", - отметили военные.

Впоследствии в Воздушных силах отметили, что в воздухе 8 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным мониторинговых каналов, в Волгоградской области борта будут примерно в 07:10 - 07:45, если пуски будут отсюда - ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются ближе к 07:40 - 08:25.

В районе Каспийского моря самолеты будут примерно в 07:50 – 08:20, если пуски отсюда – ракеты ожидаются ближе к 08:30 – 09:00.

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По состоянию на 8:30, по данным мониторинговых каналов, 5 бортов ТУ-95мс совершили пусковые маневры в районе Каспия. Кроме того, зафиксированы дополнительные пуски крылатых ракет типа Х-101/55СМ с бортов стратегической авиации Ту-95мс ВКС РФ из района Астрахани, РФ.

Напомним, утром 11 ноября в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине, впрочем впоследствии выяснилось, что вражеская авиация имитировала пуски ракет.

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