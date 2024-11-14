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Воздушные силы будут информировать о воздушных угрозах в Viber

Повітряні сили з 19 листопада будуть у Viber

С 19 ноября Воздушные силы начнут сообщать о воздушных угрозах в Viber.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ПС ВСУ.

"19 ноября 2024, на 1000 дней большой войны с Россией, начинаем информировать о воздушных угрозах в Viber! Присоединяйтесь к ОФИЦИАЛЬНОМУ сообществу Воздушных сил в Viber, чтобы первыми получать информацию об угрозах с воздуха и узнавать, как Воздушные силы бьют врага!
Диверсифицируйте каналы получения информации, оставаясь с официальными, проверенными источниками", - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы ПВО сбили 21 вражеский БПЛА из 59, еще 38 локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Viber (12) Воздушные силы (2273) воздушная тревога (782)


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Топ комментарии
+2
19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією

То есть, надо было ждать именно 1000 дней, что бы додуматься сделать оповещения в вайбере? Раньше никак не могли додуматься?
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14.11.2024 19:19
+2
Ну тут же мабуть питання до власника Вайбера. Може він не дозволяв, чи хотів грошей за це? Ми ж не знаємо... Невже в Україні не можуть розробити якийсь месенджер та популяризувати його через новини, оповіщення, зручний файлообмін та т.і. Зробили додаток "Тривога"
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14.11.2024 19:26
+1
долой тєлєгу!
всє у вайбєр!
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14.11.2024 19:13
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Правила форума Совет форумчан
долой тєлєгу!
всє у вайбєр!
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14.11.2024 19:13 Ответить
а чому не в Дії?
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14.11.2024 20:06 Ответить
Дія "зависнути" може....
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14.11.2024 21:52 Ответить
Да, с телеги пора слазить...
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14.11.2024 19:14 Ответить
А шо, у тебе через тєлєгу сЄкрЬЄтниЄ данниЄ уходят кацапам?
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14.11.2024 19:21 Ответить
Да плевал я на телегу, я ей практически не пользуюсь. Загнеться - и ладно...
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14.11.2024 19:23 Ответить
Не загньоЦЦа, навіть коли всі українці перестануть нею користуватись...
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14.11.2024 19:28 Ответить
19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з росією

То есть, надо было ждать именно 1000 дней, что бы додуматься сделать оповещения в вайбере? Раньше никак не могли додуматься?
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14.11.2024 19:19 Ответить
Ну тут же мабуть питання до власника Вайбера. Може він не дозволяв, чи хотів грошей за це? Ми ж не знаємо... Невже в Україні не можуть розробити якийсь месенджер та популяризувати його через новини, оповіщення, зручний файлообмін та т.і. Зробили додаток "Тривога"
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14.11.2024 19:26 Ответить
Нафіга щось вигадувати, коли є WhatsApp? Це точно надійна система, і без лапотного сморід
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14.11.2024 22:44 Ответить
Так WhatsApp це структура Facebook.
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15.11.2024 09:43 Ответить
і що? Принаймні не одноглазників із контактами 😂 WhatsApp, Facebook та Instagram це все є мережі американської Meta. Американці ж поки що нам не вороги неначе
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15.11.2024 14:34 Ответить
То це так працюватиме хвалена єврейська системи оповіщення?
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14.11.2024 19:39 Ответить
та система всі мережі буде "ложити"
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14.11.2024 21:54 Ответить
добре..
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14.11.2024 19:41 Ответить
Чому одразу не на mail.ru?
Viber слідує вимогам роzzії щодо зберігання первинних даних листування та адресних книг на серверах в роzzії.
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14.11.2024 21:58 Ответить
Я вот думаю, а хватит ли им ума начать оповещать по радио.
Мне кажется что скорость оповещеня о летящей ракете это самое важное в этих оповещениях.
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14.11.2024 22:17 Ответить
По радіо буде швидже, ніж по мережі. Але слухати радіво 24/7 таке собі задоволення
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15.11.2024 03:33 Ответить
Та повідомляйте вже у одноглазніках та вкантактє, що вже його соромитися?
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14.11.2024 22:41 Ответить
Читаю коменти і трохи офігіваю. А де і як ще робити сповіщення? Особисто командувач Повітряних сил повинен телефонувати? Чи ніхто Вайбером не користується?
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15.11.2024 03:36 Ответить
 
 