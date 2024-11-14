Воздушные силы будут информировать о воздушных угрозах в Viber

С 19 ноября Воздушные силы начнут сообщать о воздушных угрозах в Viber.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ПС ВСУ.

"19 ноября 2024, на 1000 дней большой войны с Россией, начинаем информировать о воздушных угрозах в Viber! Присоединяйтесь к ОФИЦИАЛЬНОМУ сообществу Воздушных сил в Viber, чтобы первыми получать информацию об угрозах с воздуха и узнавать, как Воздушные силы бьют врага!

Диверсифицируйте каналы получения информации, оставаясь с официальными, проверенными источниками", - говорится в сообщении.

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