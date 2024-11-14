Воздушные силы будут информировать о воздушных угрозах в Viber
С 19 ноября Воздушные силы начнут сообщать о воздушных угрозах в Viber.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ПС ВСУ.
"19 ноября 2024, на 1000 дней большой войны с Россией, начинаем информировать о воздушных угрозах в Viber! Присоединяйтесь к ОФИЦИАЛЬНОМУ сообществу Воздушных сил в Viber, чтобы первыми получать информацию об угрозах с воздуха и узнавать, как Воздушные силы бьют врага!
Диверсифицируйте каналы получения информации, оставаясь с официальными, проверенными источниками", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+2 Виталий #548501
показать весь комментарий14.11.2024 19:19
+2 Грицько Злий
показать весь комментарий14.11.2024 19:26
+1 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий14.11.2024 19:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всє у вайбєр!
То есть, надо было ждать именно 1000 дней, что бы додуматься сделать оповещения в вайбере? Раньше никак не могли додуматься?
Viber слідує вимогам роzzії щодо зберігання первинних даних листування та адресних книг на серверах в роzzії.
Мне кажется что скорость оповещеня о летящей ракете это самое важное в этих оповещениях.