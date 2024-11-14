Силы ПВО сбили 21 вражеский БПЛА из 59, еще 38 локационно потеряны, - Воздушные силы
Этой ночью, 14 ноября, силы ПВО работали в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В ночь на 14 ноября 2024 года (с 19.00 13 ноября) противник атаковал 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из района Курска (РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 21 БПЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локально потеряны.
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Hanka Panyanka
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boris petrik
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Ostap B #596026
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Леопольд #594959
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Микола Січень #595701
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