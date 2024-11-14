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Силы ПВО сбили 21 вражеский БПЛА из 59, еще 38 локационно потеряны, - Воздушные силы

шахеди

Этой ночью, 14 ноября, силы ПВО работали в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 14 ноября 2024 года (с 19.00 13 ноября) противник атаковал 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из района Курска (РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08.30 подтверждено сбивание 21 БПЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локально потеряны.

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Результат роботи ППО 14 листопада

Автор: 

ПВО (2727) Воздушные силы (2273)


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ого, сьогодні, якщо скласти 2 числа виходить 3... , те, що запустили, те й отримали...
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14.11.2024 08:59 Ответить
Спочатку на з'явившийся дрон діє РЕБ . Якщо він зразу змінює траєкторію, його не збивають і "дають йому путівку "або в білашашу ,або в рашу або ,в поле. Якщо не змінює ,збивають. Отака арифметика.
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14.11.2024 09:25 Ответить
РЕБ з телемарафону ? ..а ну цей навіть балістику збиває гіперзвукову
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14.11.2024 09:26 Ответить
як два палці 🤘
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14.11.2024 09:55 Ответить
Остап і леопольд-це льолік і болік..
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14.11.2024 11:12 Ответить
БпЛа невстановленого типу....Спитайте в молдаван,вони і покажуть,і раскажуть..
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14.11.2024 11:18 Ответить
 
 