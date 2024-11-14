Сили ППО збили 21 ворожий БпЛА з 59, ще 38 локаційно втрачено, - Повітряні сили

Цієї ночі, 14 листопада, сили ППО працювали у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські "шахеди" знову атакують Україну (оновлено)