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Сили ППО збили 21 ворожий БпЛА з 59, ще 38 локаційно втрачено, - Повітряні сили

шахеди

Цієї ночі, 14 листопада, сили ППО працювали у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено.

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Результат роботи ППО 14 листопада

Автор: 

ППО (3158) Повітряні сили (2608)


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ого, сьогодні, якщо скласти 2 числа виходить 3... , те, що запустили, те й отримали...
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14.11.2024 08:59 Відповісти
Спочатку на з'явившийся дрон діє РЕБ . Якщо він зразу змінює траєкторію, його не збивають і "дають йому путівку "або в білашашу ,або в рашу або ,в поле. Якщо не змінює ,збивають. Отака арифметика.
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14.11.2024 09:25 Відповісти
РЕБ з телемарафону ? ..а ну цей навіть балістику збиває гіперзвукову
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14.11.2024 09:26 Відповісти
як два палці 🤘
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14.11.2024 09:55 Відповісти
Остап і леопольд-це льолік і болік..
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14.11.2024 11:12 Відповісти
БпЛа невстановленого типу....Спитайте в молдаван,вони і покажуть,і раскажуть..
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14.11.2024 11:18 Відповісти
 
 