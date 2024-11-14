УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9574 відвідувача онлайн
Новини
3 800 2

Російські "шахеди" зранку знову атакували Україну (оновлено)

Шахеди знову атакують Україну

З вечора 13 листопада російські загарбники атакували територію України "шахедами". У більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Зранку 14 листопада рашисти знову атакували безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні БпЛА заходять з Курської області через Сумщину, курс південно-західний", - йдеться в повідомленні.

О 6:56 стало відомом, що ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-західний.

Повітряну тривогу оголосили у Полтавській, Черкаській та Київській областях.

7:05 - БпЛА на сході Київщини рухається у напрямку Черкащини, курс південно-західний.

7:52 - БпЛА південніше Києва у напрямку Василькова західним курсом;
БпЛА на сході Київщини рухаються у напрямку на Канів.

Відбій загрози ударних БпЛА о 9:19 оголосили у Повітряних Силах.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4120) Повітряні сили (2608) Шахед (957)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скучно,не надоело одно и тоже перепечатывать ,балалайки дырчащие уже как утренний еспрессо))))єто не крылатки и не баллистика
показати весь коментар
14.11.2024 08:06 Відповісти
Казочка про білого бичка - найулюбленіша у подавальників новин.
показати весь коментар
14.11.2024 11:05 Відповісти
 
 