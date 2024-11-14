Російські "шахеди" зранку знову атакували Україну (оновлено)

З вечора 13 листопада російські загарбники атакували територію України "шахедами". У більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Зранку 14 листопада рашисти знову атакували безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні БпЛА заходять з Курської області через Сумщину, курс південно-західний", - йдеться в повідомленні.

О 6:56 стало відомом, що ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-західний.

Повітряну тривогу оголосили у Полтавській, Черкаській та Київській областях.

7:05 - БпЛА на сході Київщини рухається у напрямку Черкащини, курс південно-західний.

7:52 - БпЛА південніше Києва у напрямку Василькова західним курсом;

БпЛА на сході Київщини рухаються у напрямку на Канів.

Відбій загрози ударних БпЛА о 9:19 оголосили у Повітряних Силах.

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