Російські "шахеди" зранку знову атакували Україну (оновлено)
З вечора 13 листопада російські загарбники атакували територію України "шахедами". У більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Зранку 14 листопада рашисти знову атакували безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Ударні БпЛА заходять з Курської області через Сумщину, курс південно-західний", - йдеться в повідомленні.
О 6:56 стало відомом, що ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-західний.
Повітряну тривогу оголосили у Полтавській, Черкаській та Київській областях.
7:05 - БпЛА на сході Київщини рухається у напрямку Черкащини, курс південно-західний.
7:52 - БпЛА південніше Києва у напрямку Василькова західним курсом;
БпЛА на сході Київщини рухаються у напрямку на Канів.
Відбій загрози ударних БпЛА о 9:19 оголосили у Повітряних Силах.
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