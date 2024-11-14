Российские "шахеды" утром снова атаковали Украину (обновлено)

С вечера 13 ноября российские захватчики атаковали территорию Украины "шахедами". В большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Утром 14 ноября рашисты снова атакуют беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Ударные БПЛА заходят из Курской области через Сумскую область, курс юго-западный", - говорится в сообщении.

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В 6:56 стало известно, что ударные БПЛА - на севере Полтавщины, курс северо-западный.

Воздушная тревога была объявлена ​​в Полтавской, Черкасской и Киевской областях.

7:05: БПЛА на востоке Киевщины двигается в направлении Черкасской области, курс юго-западный.

7:52: БПЛА южнее Киева в направлении Василькова западным курсом;

БПЛА на востоке Киевщины двигаются в направлении Канева.

9:19: в Воздушных Силах объявили отбой угрозы ударных БПЛА.