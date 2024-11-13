Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 13 ноября воздушное пространство Украины нарушили российские ударные БпЛА.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские ударные БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины, курс южный", - предупреждают ПС ВСУ.
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