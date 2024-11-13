РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости
4 311 12

Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Шахеди

Вечером 13 ноября воздушное пространство Украины нарушили российские ударные БпЛА.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские ударные БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины, курс южный", - предупреждают ПС ВСУ.

Также читайте: Сбито 37 из 90 БПЛА и 4 ракеты. 47 беспилотников локационно потеряно, 2 вылетели из Украины, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2288) воздушная тревога (787) Шахед (980)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
з середини (((
показать весь комментарий
13.11.2024 19:10
+6
Кацапські шахеди на вечір в Україну так, як наступає новий день після 24-ї години. Дуже прикро, бо кожна атака ворожих безпілотників призводить до руйнувань і вбитих українців. У мене знову і знову питання до Гундоса Потужного:" навіщо ти будував дороги в той час, коли нам потрібно було будувати ракети? Навіщо всі гроші і час витратив на своє "велике крадівницство" і чим і як захистити українців сьогодні? Можливо це знають 73%, вони ж знали, що робили у 2019 році?
показать весь комментарий
13.11.2024 19:11
+2
У майбутньому бюджеті ЗСУ і оборонка не є пріоритетними. Земаки відветро знущаються.
показать весь комментарий
13.11.2024 23:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з середини (((
показать весь комментарий
13.11.2024 19:10 Ответить
Кацапські шахеди на вечір в Україну так, як наступає новий день після 24-ї години. Дуже прикро, бо кожна атака ворожих безпілотників призводить до руйнувань і вбитих українців. У мене знову і знову питання до Гундоса Потужного:" навіщо ти будував дороги в той час, коли нам потрібно було будувати ракети? Навіщо всі гроші і час витратив на своє "велике крадівницство" і чим і як захистити українців сьогодні? Можливо це знають 73%, вони ж знали, що робили у 2019 році?
показать весь комментарий
13.11.2024 19:11 Ответить
увесь трагізм ситуації у тому, що не знали, і навіть і зараз не вбачають ніякої хоч якоїсь своєї провини чи відчуття своєї помилки.
показать весь комментарий
14.11.2024 00:18 Ответить
Напевно тепер Зеленський оголосить війну )(уйлостану.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:23 Ответить
У майбутньому бюджеті ЗСУ і оборонка не є пріоритетними. Земаки відветро знущаються.
показать весь комментарий
13.11.2024 23:19 Ответить
те що зелені покидьки атакують з 2019р. Україну було видалено модераторами )
показать весь комментарий
14.11.2024 00:11 Ответить
 
 