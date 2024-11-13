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Новости Война
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Сбиты 37 из 90 БПЛА и 4 ракеты. 47 беспилотников локационно потеряны, 2 вылетели из Украины, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстріл 13 листопада: Скільки ракет та БЛПА знищено?

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. РФ по Сумской области;
- 2 крылатые ракеты Х-101 РФ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, район пусков - Воронежская обл;
- 90 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ)", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

В то же время 47 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.

Сейчас два беспилотника в воздухе, боевая работа продолжается.

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Обстріл 13 листопада: Скільки ракет та БЛПА знищено?

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Щось геть не чути про роботу Ф-16. Вони точно у нас є? А якщо є, то ключі від ангарів у зєрмаків?
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13.11.2024 11:06 Ответить
Перестрахувались, а то ще почнуть перемагати, знову.
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13.11.2024 11:11 Ответить
А має бути звіт "стільки-то збито за допомогою F-16"?
Щодо ж фронотвого застосування, якщо я правильно зрозумів - ті ракети, які нам надали з F-16, б'ють на невелику дистанцію - якщо намагатися ними збити кацапські літаки - ми просто втратимо всі наші F16, бо їм потрібно буде підлетіти на 0, у зону дії кацапських ППО і винищувачів.
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13.11.2024 13:50 Ответить
Дивна дивина. 7 бортів ТУ-95мс перлись з мурманської обл. до каспію щоб випустити 2 ракети Х-101. Ніяк курс "маладова пілота".
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13.11.2024 14:41 Ответить
 
 