Сбиты 37 из 90 БПЛА и 4 ракеты. 47 беспилотников локационно потеряны, 2 вылетели из Украины, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. РФ по Сумской области;
- 2 крылатые ракеты Х-101 РФ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, район пусков - Воронежская обл;
- 90 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ)", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.
В то же время 47 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.
Сейчас два беспилотника в воздухе, боевая работа продолжается.
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Щодо ж фронотвого застосування, якщо я правильно зрозумів - ті ракети, які нам надали з F-16, б'ють на невелику дистанцію - якщо намагатися ними збити кацапські літаки - ми просто втратимо всі наші F16, бо їм потрібно буде підлетіти на 0, у зону дії кацапських ППО і винищувачів.