Збито 37 із 90 БПЛА та 4 ракети. 47 безпілотників локаційно втрачено, 2 вилетіли з України, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):
- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — рф. по Сумщині;
- 2 крилаті ракети Х-101 — рф. із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл. — рф.;
- 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф", - йдеться в повідомленні.
Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях
Водночас 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.
Наразі два безпілотники - в повітрі, бойова робота триває.
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Щодо ж фронотвого застосування, якщо я правильно зрозумів - ті ракети, які нам надали з F-16, б'ють на невелику дистанцію - якщо намагатися ними збити кацапські літаки - ми просто втратимо всі наші F16, бо їм потрібно буде підлетіти на 0, у зону дії кацапських ППО і винищувачів.