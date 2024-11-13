Збито 37 із 90 БПЛА та 4 ракети. 47 безпілотників локаційно втрачено, 2 вилетіли з України, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):



- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — рф. по Сумщині;

- 2 крилаті ракети Х-101 — рф. із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл. — рф.;

- 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях

Водночас 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.

Наразі два безпілотники - в повітрі, бойова робота триває.

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