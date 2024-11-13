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Новини Війна
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Збито 37 із 90 БПЛА та 4 ракети. 47 безпілотників локаційно втрачено, 2 вилетіли з України, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 13 листопада: Скільки ракет та БЛПА знищено?

Російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — рф. по Сумщині;
- 2 крилаті ракети Х-101 — рф. із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл. — рф.;
- 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сьогоднішня комбінована атака не була масованою, у ворога все готово для масштабних обстрілів, - ЦПД

Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях

Водночас 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.

Наразі два безпілотники - в повітрі, бойова робота триває.

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Обстріл 13 листопада: Скільки ракет та БЛПА знищено?

Автор: 

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Щось геть не чути про роботу Ф-16. Вони точно у нас є? А якщо є, то ключі від ангарів у зєрмаків?
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13.11.2024 11:06 Відповісти
Перестрахувались, а то ще почнуть перемагати, знову.
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13.11.2024 11:11 Відповісти
А має бути звіт "стільки-то збито за допомогою F-16"?
Щодо ж фронотвого застосування, якщо я правильно зрозумів - ті ракети, які нам надали з F-16, б'ють на невелику дистанцію - якщо намагатися ними збити кацапські літаки - ми просто втратимо всі наші F16, бо їм потрібно буде підлетіти на 0, у зону дії кацапських ППО і винищувачів.
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13.11.2024 13:50 Відповісти
Дивна дивина. 7 бортів ТУ-95мс перлись з мурманської обл. до каспію щоб випустити 2 ракети Х-101. Ніяк курс "маладова пілота".
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13.11.2024 14:41 Відповісти
 
 