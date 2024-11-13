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Сьогоднішня комбінована атака не була масованою, у ворога все готово для масштабних обстрілів, - ЦПД

Росіяни накопичили ракети

Сьогоднішня комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики (включно з KN23 з кндр), а також "шахедів" наразі не була масованою.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Втім, нагадаю, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує. Всі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна буде протидіяти", - зауважив він.

Також читайте: Росіяни вдарили "Шахедом" по інфраструктурі Шостки, у місті відсутнє теплопостачання

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих  немає. Також Цензор.НЕТ інформував, що уламками збитої цілі поранено чоловіка у Броварському районі Київщини.

Раніше у ЦПД наголошували, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.

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обстріл (28296) ракети (4011) Центр протидії дезінформації (158)


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********* треба поржати, вонож хуже не буде.
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13.11.2024 10:06 Відповісти
А як ви підготувалися? Шашлики,асвальт ....
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13.11.2024 10:11 Відповісти
А Зебіли підготувалися, чи знову будуть скиглити: "США дайте", "Європо і НАТО - нас вбивають, дайте ракети і дозвіл"???
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13.11.2024 10:11 Відповісти
Та лідор вже купив на ВЛАСНІ мільярди системи ППО для усіх міст та містечрк, а з ним і уся його карманна партія "ми всі преze"!
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13.11.2024 10:14 Відповісти
Це і без цпд відомо,ракети москалі виготовляють.а масово ними не стріляли.
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13.11.2024 10:15 Відповісти
На телемарафете сказали, что они их копят, что бы воявать с НАТАй
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13.11.2024 10:25 Відповісти
Та там різну маячню говорять.
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13.11.2024 10:27 Відповісти
Піар зелених недоумків поряд із новиною, ро арсія окупантів просунулась біля 10 населених пунктів
Ці відходи життєдіяльності будуть піаритися поки язики не заклинить.
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13.11.2024 13:11 Відповісти
 
 