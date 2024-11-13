Сьогоднішня комбінована атака не була масованою, у ворога все готово для масштабних обстрілів, - ЦПД

Сьогоднішня комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики (включно з KN23 з кндр), а також "шахедів" наразі не була масованою.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Втім, нагадаю, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує. Всі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна буде протидіяти", - зауважив він.

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Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає. Також Цензор.НЕТ інформував, що уламками збитої цілі поранено чоловіка у Броварському районі Київщини.

Раніше у ЦПД наголошували, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.