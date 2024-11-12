Росіяни вдарили "Шахедом" по інфраструктурі Шостки, у місті відсутнє теплопостачання
12 листопада росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 124 вибухи.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Есманьська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV дронами (5 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (11 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Великописарівська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
- Хутір-Михайлівська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), артилерійські обстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Шалигинська громада: здійснено удар FPV дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили FPV дронами (2 вибухи).
- Шосткинська громада: ворог атакував БПЛА типу "шахед" (4 вибухи) об’єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються.
За інформацією ОВА, наразі відсутнє теплопостачання у місті Шостка.
Працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюються.
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Латиноамериканські та українські правозахисники, серед яких Truth Hounds, звернулися до Генерального секретаря United Nations Антоніу Гутерреша із закликом зупинити масові порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. У відкритому листі від 21 вересня 2024 року йдеться про невибіркові атаки щодо мирного населення, зокрема про ракетний удар по Краматорську в червні 2023 року, який забрав життя 13 осіб, серед яких була Вікторія Амеліна, документаторка Truth Hounds.
Truth Hounds провела детальне розслідування цієї атаки, підтвердивши, що це був воєнний злочин, який порушує принципи пропорційності та відмежування цивільних від військових цілей. На момент удару в Ria Lounge Cafe знаходилися українські та колумбійські діячі, що брали участь у проєкті
Ця атака є частиною ширшої стратегії терору, спрямованої на населення. За два роки повномасштабного вторгнення Росії ООН підтвердила загибель щонайменше 10 582 цивільних та поранення 19 875 осіб.
У листі, підписаному лауреатами Нобелівської премії, понад 20 колишніми урядовцями, а також громадськими діячами й військовими кореспондентами, наголошується, що російські удари продовжують забирати життя невинних людей, зокрема згадується нещодавній удар по готелю в Краматорську, де загинув член команди Reuters
в литве проживает 30% русских. в тюрьмах литвы большинство - русские.
теперь вы понимаете, что это за народ. русские - дикари.
"у русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области изучения мозга.