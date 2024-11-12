Россияне атаковали "Шахедом" объект критической инфраструктуры в Шосткинской громаде на Сумщине
12 ноября россияне совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 124 взрыва.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
- Эсманская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию громады. Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удар FPV-дронами (5 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлены пуски КАБ (11 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (20 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Великописаревская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Хутор-Михайловская громада: осуществлены удары FPV-дронами (6 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: россияне ударили FPV-дронами (2 взрыва).
- Шосткинская громада: враг атаковал БПЛА типа "Шахед" (4 взрыва) объект критической инфраструктуры. Последствия уточняются.
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У листі, підписаному лауреатами Нобелівської премії, понад 20 колишніми урядовцями, а також громадськими діячами й військовими кореспондентами, наголошується, що російські удари продовжують забирати життя невинних людей, зокрема згадується нещодавній удар по готелю в Краматорську, де загинув член команди Reuters
в литве проживает 30% русских. в тюрьмах литвы большинство - русские.
теперь вы понимаете, что это за народ. русские - дикари.
"у русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области изучения мозга.