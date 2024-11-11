Пытался скорректировать удары по ВСУ на границе с РФ: СБУ задержала агента ФСБ на Сумщине

На Сумщине задержан агент ФСБ, который пытался передать россиянам локации украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурантом оказался 50-летний местный житель. ФСБ завербовала его через давнего знакомого, который сейчас воюет против Украины в составе вооруженных формирований России. Агент должен был разведать координаты укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, которые обороняют границу Украины с РФ.

В случае получения актуальных геолокаций Сил обороны оккупанты планировали атаковать их с воздуха, в том числе ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед", - говорится в сообщении.

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Контрразведка СБУ заблаговременно задержала предателя на границе Шосткинского района.

У него изъят мобильный телефон, с которого он должен был отправить агентурный "отчет" ФСБ в виде голосовых сообщений.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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