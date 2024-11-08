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Торговали тяжелыми наркотиками в разных странах мира: В Украине задержаны руководители международного наркосиндиката, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и Нацполиция нейтрализовали международную преступную организацию, которая занималась изготовлением, контрабандой и сбытом наркотиков в Украине и за ее пределами.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, спецоперации проводились на территории семи регионов Украины, в результате которых разоблачены 17 членов группировки. Одновременно ликвидированы две нарколаборатории, которые ежемесячно изготавливали более 100 кг наркотиков, в частности особо опасные психотропы - PVP и мефедрон.

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Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Как отмечается, злоумышленники продавали "товар" в Украине, а также под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли оптовыми партиями в Европу и на Южный Кавказ. В то же время, имея широкие контакты с зарубежной наркомафией, фигуранты наладили поставки в Украину ЛСД, кокаина, МДМА, каннабиса и других наркотиков, которые сбывали через специально созданные телеграм-каналы. Один из них входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по продаже наркотиков в разных регионах нашего государства.

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Сообщается, что организатором наркосиндиката является бывший житель Одесской области, который привлек к нелегальному бизнесу десятки граждан в Украине и за ее пределами.

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Во время обысков у задержанных изъято почти 40 кг наркотиков и психотропов, а также почти 1000 литров прекурсоров, гашишного масла и экстракта марихуаны. Стоимость изъятого по ценам черного рынка достигает 20 млн грн. Также обнаружены фасовочные устройства, мобильные телефоны, компьютерная техника, записные книжки и другие доказательства преступной деятельности.

Также смотрите: Масштабная спецоперация правоохранителей: перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам. ФОТОрепортаж

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств); ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ); ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Также смотрите: Обезврежен наркосиндикат, который ежемесячно производил до 100 кг тяжелых психотропов: Задержаны 10 участников, проведено 44 обыска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как добавили в СБУ, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Автор: 

наркотики (2160) Нацполиция (16608) СБУ (20134)


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Топ комментарии
+6
Молодці, тепер ОПа в препізеденті затарилась надовго для потужних промов балдибілдера?
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08.11.2024 12:47 Ответить
+3
контрабандою????
Тобто прикордонне керівництво в курсі?
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08.11.2024 12:47 Ответить
+3
наркотики і Зеленський
це як цукерка і Порошенко
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08.11.2024 13:08 Ответить
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Молодці, тепер ОПа в препізеденті затарилась надовго для потужних промов балдибілдера?
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08.11.2024 12:47 Ответить
контрабандою????
Тобто прикордонне керівництво в курсі?
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08.11.2024 12:47 Ответить
Чогось пригадався грузинський бігун по дахах. Щось повна тиша.
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08.11.2024 12:56 Ответить
ув'язнення звільнило від залежності...
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08.11.2024 13:00 Ответить
Так цікаво чи заморили його голодом, бо показували ж пузо приліплене до хребта
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08.11.2024 13:07 Ответить
щиро кажучи, мені на нього глибоко наплювати по тих діях, що нагадали Ви + інших...
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08.11.2024 13:14 Ответить
Воно то так. Але цікавий той факт, що раптом все заглохло. Куди дівались ті, що так переймались його долею? Чи не проплачена та "стурбованість" була?
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08.11.2024 13:28 Ответить
використаний презерватив викидають усі, окрім Моніки Левінскі... А Міхо ще той б.у. нацюцюрник, що повністю перекреслив минулі досягнення імені Кахи Бендукідзе.
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08.11.2024 13:42 Ответить
Якщо б тільки на експорт, то хай би працювали.
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08.11.2024 13:04 Ответить
наркотики і Зеленський
це як цукерка і Порошенко
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08.11.2024 13:08 Ответить
простітутки наркомани курачі марихуани...ой лихо
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08.11.2024 13:18 Ответить
Хто кришував - ані гу-гу...Посадять "поварів" та хвойду - пакувальницю....і то,якщо не збігуть...Можливо навіть переведуть у іншій відділок дільничного,або опера з території...А тим хто кришував - медальки за розкриття ...та заборона перевіряти декларації,щоб,не дай Боже, не виплили статки - бо ворог лютий дізнається та у Крим вкраде....
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08.11.2024 13:49 Ответить
 
 