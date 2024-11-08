Торговали тяжелыми наркотиками в разных странах мира: В Украине задержаны руководители международного наркосиндиката, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и Нацполиция нейтрализовали международную преступную организацию, которая занималась изготовлением, контрабандой и сбытом наркотиков в Украине и за ее пределами.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, спецоперации проводились на территории семи регионов Украины, в результате которых разоблачены 17 членов группировки. Одновременно ликвидированы две нарколаборатории, которые ежемесячно изготавливали более 100 кг наркотиков, в частности особо опасные психотропы - PVP и мефедрон.

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Как отмечается, злоумышленники продавали "товар" в Украине, а также под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли оптовыми партиями в Европу и на Южный Кавказ. В то же время, имея широкие контакты с зарубежной наркомафией, фигуранты наладили поставки в Украину ЛСД, кокаина, МДМА, каннабиса и других наркотиков, которые сбывали через специально созданные телеграм-каналы. Один из них входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по продаже наркотиков в разных регионах нашего государства.

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Сообщается, что организатором наркосиндиката является бывший житель Одесской области, который привлек к нелегальному бизнесу десятки граждан в Украине и за ее пределами.





Во время обысков у задержанных изъято почти 40 кг наркотиков и психотропов, а также почти 1000 литров прекурсоров, гашишного масла и экстракта марихуаны. Стоимость изъятого по ценам черного рынка достигает 20 млн грн. Также обнаружены фасовочные устройства, мобильные телефоны, компьютерная техника, записные книжки и другие доказательства преступной деятельности.

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Фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств); ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ); ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Как добавили в СБУ, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

















