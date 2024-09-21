Масштабная спецоперация правоохранителей: перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками ДВР Нацполиции Украины, следственных управлений ГУ НП в областях, УСБУ и ГБР проведены масштабные спецоперации и перекрыты каналы сбыта оружия, боевых припасов и наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозрения участникам преступных групп

По результатам следственных действий сообщено о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоение оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).

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Что изъяли правоохранители?

В рамках следствия правоохранители провели более 129 обысков, по результатам которых изъяли оружие и боеприпасы. Это 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора, 124 тротиловых шашек, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 тыс. патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды.

Также в нескольких регионах Украины проведено более 69 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн грн - это 15 кг амфетамина, более 7 тыс. таблеток MDMA весом около 3 кг, почти 1 кг каннабиса, более 80 грамм особо опасного психотропного вещества - PVP, конопли, а также 100 тыс грн, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи.

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Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 года с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в частности, в прифронтовых регионах.

11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации.

Во время проведения обысков остановлена деятельность лаборатории по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ.

Сейчас идет процесс избрания подозреваемым мер пресечения.





















Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейские Украины и Польши изъяли наркотиков на 600 миллионов. Это смертельные дозы для 4 миллионов человек. Также отмечалось, что оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн.