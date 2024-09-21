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Масштабная спецоперация правоохранителей: перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками ДВР Нацполиции Украины, следственных управлений ГУ НП в областях, УСБУ и ГБР проведены масштабные спецоперации и перекрыты каналы сбыта оружия, боевых припасов и наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозрения участникам преступных групп

По результатам следственных действий сообщено о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоение оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).

Также смотрите: Полиция разоблачила транснациональную наркогруппировку, которая производила и продавала метадон в Украину и Евросоюз. ФОТОрепортаж

Что изъяли правоохранители?

В рамках следствия правоохранители провели более 129 обысков, по результатам которых изъяли оружие и боеприпасы. Это 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора, 124 тротиловых шашек, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 тыс. патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды.

Также в нескольких регионах Украины проведено более 69 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн грн - это 15 кг амфетамина, более 7 тыс. таблеток MDMA весом около 3 кг, почти 1 кг каннабиса, более 80 грамм особо опасного психотропного вещества - PVP, конопли, а также 100 тыс грн, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи.

Смотрите также: Обезврежен наркосиндикат, ежемесячно производивший до 100 кг тяжелых психотропов: Задержано 10 участников, проведено 44 обыска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 года с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в частности, в прифронтовых регионах.

11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации.

Во время проведения обысков остановлена деятельность лаборатории по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ.

Сейчас идет процесс избрания подозреваемым мер пресечения.

вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики

Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейские Украины и Польши изъяли наркотиков на 600 миллионов. Это смертельные дозы для 4 миллионов человек. Также отмечалось, что оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн.

Автор: 

контрабанда (2409) наркотики (2146) оружие (10222) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+10
Ну треба щось лохам показати
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21.09.2024 10:57
+6
і всє 116 учаснікав навєрна прізнани тцк ооочєнь тяжело бальнимі і нє прігоднимі...
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21.09.2024 11:02
+5
Так вони і кришували це діло
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21.09.2024 11:29
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Правила форума Совет форумчан
Це тільки вершина аисбергу - зброя розповзається по Украіні
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21.09.2024 10:55 Ответить
Зброя повинна бути у кожного українця..в кількості яку він забажає
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21.09.2024 11:31 Ответить
Ну треба щось лохам показати
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21.09.2024 10:57 Ответить
і всє 116 учаснікав навєрна прізнани тцк ооочєнь тяжело бальнимі і нє прігоднимі...
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21.09.2024 11:02 Ответить
100 тисяч грн.? У бабульки, що жене самогон, в рази більше під подушкою.
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21.09.2024 11:10 Ответить
та. ВІГІДНО...ВІГІДНО
Ну то якшо ти не можеш собі дозволити хороший самогонний апарат то п'єш оте китайське пойло поминальне..
А самогон п'ють всі нормальні люди..

Навіть не з губЄрнії
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21.09.2024 11:37 Ответить
Китайський самогон 🤣
А-ха-ха - ти єто товарісч прекращай шутіть... Масляков помер а Камеді Клаб закрили 🤣
Те що ти НЕ з України всі давно зрозуміли - ти десь видно з під Китайського кордону.
Ну і як пойло з китаю? краще бояри? 🤣
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21.09.2024 11:41 Ответить
Шо вживаєш шо тебе так плющить?
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21.09.2024 11:47 Ответить
Так заходь в любу наливайку там цього пойла достатньо..
І до речі поліція ніколи ці точки не чіпає
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21.09.2024 11:53 Ответить
І в цьому випадку поліція шкідлива? Краще хоч така чим жодної.
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21.09.2024 11:13 Ответить
Так вони і кришували це діло
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21.09.2024 11:29 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557296560395&comment_id=Y29tbWVudDo5MzcxNzk3MDg0NDQyMDdfMTY3NDMzNjQzMzM0NzU0Ng%3D%3D&__cft__[0]=AZWIgKBRGTDKccKbLo7u_buDeoR4PBt0ngtCWttPstMAFW8yp_eS70iZmbEZv2mV-5Z0jFxbjFleAQd1NYCdwAg6phzNcawwgt9CsCA0xwNvUiVWoCS-****************************************-yqeYZZf3ng5lP4G5vEChPCt9T68kFgqc9t4xSJosTHdlC0z6iDpxS-7TRqGPvSj-PahLZ7PSygqniVe-A&__tn__=R]-R Ніна Лєва

Ми просимо світ посилити санкції проти рф. В цей час сама українська влада, схоже, дала дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання - мільярди євро, якими рф продовжить фінансування війни і вбивств українців
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21.09.2024 11:23 Ответить
А хто там з трибуни Верховної ради клявся, що в Україні чорного ринку військової взброї немає??
Напевне спікер, чи не так?!
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21.09.2024 11:30 Ответить
В країні де буяє корупція на всіх можливих і не можливих рівнях , починаючи від прибиральниці і до НАЙВЕЛИЧНіШОГО вови , навести лад не можливо .
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21.09.2024 11:33 Ответить
Логістичні послуги
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21.09.2024 11:40 Ответить
Логістичні? 🤣 Це яке слово гуглопереводчик перевел?
Прибиральниці в Україні виявляються логістами 🤣🤣🤣
єєєє... я падсталом
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21.09.2024 11:44 Ответить
,,Гуглопереводчик перевел"-- це як?
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21.09.2024 11:54 Ответить
Усі,,і члени банди виявилися діючими або колишніми правоохоронцями
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21.09.2024 11:38 Ответить
заброньовані менти злили кількох самих лохуватих підопічних, щоб показати якусь діяльність
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21.09.2024 11:38 Ответить
Насправді за допомогою корупції можливо багато чого контролювати.
Якщо було б по іншому - то ніякої корупції , наркотрафіка , злочинності взагалі не було. 👈
"ЦЕ" все те завдяки, чому "держава(и)" і існує(ють). Можливо не всі??
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21.09.2024 11:41 Ответить
Не запрягай кобилу позаду воза.
Людина НЕ ІДЕАЛЬНА АГРЕСИВНА істота - ось тому і виникла Держава, як орган примусу для контролю людської агресії в суспільстві.
В ідеальному суспільстві ідеальних ангельських істот - Царстві Божому - не буде потреби в державі.
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21.09.2024 11:46 Ответить
Ну так((: Як раз Україна для того "хороший" приклад , "Держава" чи копорація "УКРАЇНА" профукала ядерну зброю, іншу зброю продала, і довела країну до майже знищення. Нафіг так держава??
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21.09.2024 12:21 Ответить
Власть нехочет защищать людей и делает все возможное чтоб помешать людям защищятся самим. Уверен что если в Украине разрешили бы оружие, войны с рашкой не было бы. Когда из кажого окна их ждала пуля.
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21.09.2024 16:33 Ответить
 
 