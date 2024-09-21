Масштабная спецоперация правоохранителей: перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками ДВР Нацполиции Украины, следственных управлений ГУ НП в областях, УСБУ и ГБР проведены масштабные спецоперации и перекрыты каналы сбыта оружия, боевых припасов и наркотических средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подозрения участникам преступных групп
По результатам следственных действий сообщено о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоение оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).
Что изъяли правоохранители?
В рамках следствия правоохранители провели более 129 обысков, по результатам которых изъяли оружие и боеприпасы. Это 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора, 124 тротиловых шашек, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 тыс. патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды.
Также в нескольких регионах Украины проведено более 69 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн грн - это 15 кг амфетамина, более 7 тыс. таблеток MDMA весом около 3 кг, почти 1 кг каннабиса, более 80 грамм особо опасного психотропного вещества - PVP, конопли, а также 100 тыс грн, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи.
Что установило следствие?
По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 года с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в частности, в прифронтовых регионах.
11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации.
Во время проведения обысков остановлена деятельность лаборатории по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ.
Сейчас идет процесс избрания подозреваемым мер пресечения.
Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейские Украины и Польши изъяли наркотиков на 600 миллионов. Это смертельные дозы для 4 миллионов человек. Также отмечалось, что оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн.
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Ну то якшо ти не можеш собі дозволити хороший самогонний апарат то п'єш оте китайське пойло поминальне..
А самогон п'ють всі нормальні люди..
Навіть не з губЄрнії
А-ха-ха - ти єто товарісч прекращай шутіть... Масляков помер а Камеді Клаб закрили 🤣
Те що ти НЕ з України всі давно зрозуміли - ти десь видно з під Китайського кордону.
Ну і як пойло з китаю? краще бояри? 🤣
І до речі поліція ніколи ці точки не чіпає
Ми просимо світ посилити санкції проти рф. В цей час сама українська влада, схоже, дала дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання - мільярди євро, якими рф продовжить фінансування війни і вбивств українців
Напевне спікер, чи не так?!
Прибиральниці в Україні виявляються логістами 🤣🤣🤣
єєєє... я падсталом
Якщо було б по іншому - то ніякої корупції , наркотрафіка , злочинності взагалі не було. 👈
"ЦЕ" все те завдяки, чому "держава(и)" і існує(ють). Можливо не всі??
Людина НЕ ІДЕАЛЬНА АГРЕСИВНА істота - ось тому і виникла Держава, як орган примусу для контролю людської агресії в суспільстві.
В ідеальному суспільстві ідеальних ангельських істот - Царстві Божому - не буде потреби в державі.