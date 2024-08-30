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Полиция разоблачила транснациональную наркогруппировку, которая производила и продавала метадон в Украину и Евросоюз. ФОТОрепортаж

Департамент борьбы с наркопреступностью криминальной полиции совместно с коллегами Республики Польша ликвидировали транснациональную группировку наркодельцов, которые изготавливали и продавали метадон в Украину и Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель Председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Уничтожена крупнейшая лаборатория на территории Польши, а также передвижные лаборатории в Украине и Польше.

"Всего изъято 195 килограммов метадона в кристаллической форме, а также 153 килограмма Альфа-PVP и более 430 литров реакционных смесей, подготовленных к финальному этапу производства, 2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических наркотиков", - рассказал Небытов.

Наркотики

На территории Украины и Польши задержаны семь членов синдиката во главе с организатором.

С начала года полицейские расследовали и направили в суд 113 уголовных производств в отношении организованных групп и преступных организаций в сфере наркооборота. Разоблачены и привлечены к ответственности более 2000 наркодельцов.

Наркотики

"Но это отнюдь не конец. Завтра на их месте будут другие преступные группы, поскольку спрос порождает предложение - таковы законы экономики.

Наркопреступность, как и наркомания, - глобальная проблема, с которой сталкивается любая страна мира. Ее невозможно решить усилиями только полиции. Нужна воля и последовательная работа всего общества. Прежде всего - категорический отказ от употребления наркотиков и воспитание здоровой нации. Когда молодежи не будут интересны наркотики, то и преступникам не будет интересен этот бизнес. А все навыки и пристрастия начинаются с семьи. Поэтому противостоять наркомании должен каждый", - говорится в заметке.

Также смотрите: Обезврежен наркосиндикат, ежемесячно производивший до 100 кг тяжелых психотропов: Задержано 10 участников, проведено 44 обыска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наркотики
Наркотики
Наркотики
Наркотики
Наркотики
Наркотики

Автор: 

наркотики (2144) Польша (8410) Украина (44943) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+3
Поляки Потужному кайф обламали
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30.08.2024 12:49
+2
Цукерберг + Кадиров =
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30.08.2024 13:11
+1
Спасибо Полици, ясноликий здаеться пролетает со своим пиаром вокруг лечебного канаббиса. Теперь точно предвыборные нарики его пошлют куда подальше, шобы глаза не видели.
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30.08.2024 12:54
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Поляки Потужному кайф обламали
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30.08.2024 12:49 Ответить
Там єрмаки з подоляками заготували стільки цього добра, що на мільярд прес-конференцій натужного вистачить
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30.08.2024 14:45 Ответить
Спасибо Полици, ясноликий здаеться пролетает со своим пиаром вокруг лечебного канаббиса. Теперь точно предвыборные нарики его пошлют куда подальше, шобы глаза не видели.
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30.08.2024 12:54 Ответить
Не зря пыхатый у пальчевского на медкомиссии припрятал истинное положение своего отношения к дури... Приколы нашего городка, за пять лет гэйло выконало единственную обещалку: "лечебно-легальный" каннабис - в широкие массы.
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30.08.2024 12:59 Ответить
И о да... главзеб коверкает украинский язык, на манер баб Юльки - тот же местечковый маразм. К примеру: как и вана, он держить пульс на вырабныцтвi. Кто не верит, смотрит его гундосные ответы представителям прессы. Тьфу-тьфу, впервые послушал его блеянья ... И нафиг бы я слушал тот маразм, тяготеющему к деменцией в расплывшейся по плинтусу мысли... хтозна. Но самое главное, шо я до того не делал этого. А ща и десятому расскажу, шо будет ниже моего достоинста больше слушать ступня.
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30.08.2024 13:14 Ответить
і тепер оп-а вимушена буде пересуватись в інше місце заразом з лініями виробництва. під виглядом "суха мівіна" транснаціональний абрахамія повсюди розповсюджував ))
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30.08.2024 12:56 Ответить
Надіюсь що від найвеличнішого ми почуєм щось розумне .
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30.08.2024 13:01 Ответить
Таких угруповань десятки, вони були є і будуть.
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30.08.2024 13:01 Ответить
У нас теперь своя дурь...
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30.08.2024 13:02 Ответить
Цукерберг + Кадиров =
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30.08.2024 13:11 Ответить
Скоро треба буде партнерів просити про нові пакети потужності
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30.08.2024 13:34 Ответить
На території України є одна злочинна група, яка збирається у великому обсязі вирощувати канабісну коноплю. От із нею що робити? Поляки тут не допоможуть!
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30.08.2024 14:39 Ответить
 
 