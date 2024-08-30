Полиция разоблачила транснациональную наркогруппировку, которая производила и продавала метадон в Украину и Евросоюз. ФОТОрепортаж

Департамент борьбы с наркопреступностью криминальной полиции совместно с коллегами Республики Польша ликвидировали транснациональную группировку наркодельцов, которые изготавливали и продавали метадон в Украину и Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель Председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Уничтожена крупнейшая лаборатория на территории Польши, а также передвижные лаборатории в Украине и Польше.

"Всего изъято 195 килограммов метадона в кристаллической форме, а также 153 килограмма Альфа-PVP и более 430 литров реакционных смесей, подготовленных к финальному этапу производства, 2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических наркотиков", - рассказал Небытов.

На территории Украины и Польши задержаны семь членов синдиката во главе с организатором.

С начала года полицейские расследовали и направили в суд 113 уголовных производств в отношении организованных групп и преступных организаций в сфере наркооборота. Разоблачены и привлечены к ответственности более 2000 наркодельцов.

"Но это отнюдь не конец. Завтра на их месте будут другие преступные группы, поскольку спрос порождает предложение - таковы законы экономики.

Наркопреступность, как и наркомания, - глобальная проблема, с которой сталкивается любая страна мира. Ее невозможно решить усилиями только полиции. Нужна воля и последовательная работа всего общества. Прежде всего - категорический отказ от употребления наркотиков и воспитание здоровой нации. Когда молодежи не будут интересны наркотики, то и преступникам не будет интересен этот бизнес. А все навыки и пристрастия начинаются с семьи. Поэтому противостоять наркомании должен каждый", - говорится в заметке.

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