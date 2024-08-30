Поліція викрила транснаціональне наркоугрупування: вилучено 195 кг метадону та 53 кг Альфа-PVP. ФОТОрепортаж

Департамент боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції спільно з колегами Республіки Польща ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та Євросоюз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник Голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Знищено найбільшу лабораторію на території Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі.

"Загалом вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних наркотиків", - розповів Нєбитов.

На території України та Польщі затримано сімох членів синдикату на чолі з організатором.

З початку року поліцейські розслідували та направили до суду 113 кримінальних проваджень відносно організованих груп і злочинних організацій у сфері наркообігу. Викрито і притягнуто до відповідальності понад 2000 наркозбувальників.

"Але це аж ніяк не кінець. Завтра на їхньому місці будуть інші злочинні групи, адже попит породжує пропозицію - такі закони економіки.

Наркозлочинність, як і наркоманія, – глобальна проблема, з якою стикається будь-яка країна світу. Її неможливо вирішити зусиллями тільки поліції. Потрібна воля та послідовна робота всього суспільства. Перш за все - категорична відмова від вживання наркотиків і виховання здорової нації. Коли молоді не будуть цікаві наркотики, то і злочинцям не буде цікавий цей бізнес. А всі навички й вподобання починаються з родини. Тож протистояти наркоманії має кожен", - йдеться в дописі.

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