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Поліція викрила транснаціональне наркоугрупування: вилучено 195 кг метадону та 53 кг Альфа-PVP. ФОТОрепортаж

Департамент боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції спільно з колегами Республіки Польща ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та Євросоюз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник Голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Знищено найбільшу лабораторію на території Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі.

"Загалом вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних наркотиків", - розповів Нєбитов.

Наркотики

На території України та Польщі затримано сімох членів синдикату на чолі з організатором.

З початку року поліцейські розслідували та направили до суду 113 кримінальних проваджень відносно організованих груп і злочинних організацій у сфері наркообігу. Викрито і притягнуто до відповідальності понад 2000 наркозбувальників.

Наркотики

"Але це аж ніяк не кінець. Завтра на їхньому місці будуть інші злочинні групи, адже попит породжує пропозицію - такі закони економіки.

Наркозлочинність, як і наркоманія, – глобальна проблема, з якою стикається будь-яка країна світу. Її неможливо вирішити зусиллями тільки поліції. Потрібна воля та послідовна робота всього суспільства. Перш за все - категорична відмова від вживання наркотиків і виховання здорової нації. Коли молоді не будуть цікаві наркотики, то і злочинцям не буде цікавий цей бізнес. А всі навички й вподобання починаються з родини. Тож протистояти наркоманії має кожен", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено наркосиндикат, який щомісяця виробляв до 100 кг важких психотропів: Затримано 10 учасників, проведено 44 обшуки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наркотики
Наркотики
Наркотики
Наркотики
Наркотики
Наркотики

Автор: 

наркотики (1447) Польща (8498) Україна (5891) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+3
Поляки Потужному кайф обламали
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30.08.2024 12:49
+2
Цукерберг + Кадиров =
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30.08.2024 13:11
+1
Спасибо Полици, ясноликий здаеться пролетает со своим пиаром вокруг лечебного канаббиса. Теперь точно предвыборные нарики его пошлют куда подальше, шобы глаза не видели.
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30.08.2024 12:54
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Поляки Потужному кайф обламали
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30.08.2024 12:49 Відповісти
Там єрмаки з подоляками заготували стільки цього добра, що на мільярд прес-конференцій натужного вистачить
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30.08.2024 14:45 Відповісти
Спасибо Полици, ясноликий здаеться пролетает со своим пиаром вокруг лечебного канаббиса. Теперь точно предвыборные нарики его пошлют куда подальше, шобы глаза не видели.
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30.08.2024 12:54 Відповісти
Не зря пыхатый у пальчевского на медкомиссии припрятал истинное положение своего отношения к дури... Приколы нашего городка, за пять лет гэйло выконало единственную обещалку: "лечебно-легальный" каннабис - в широкие массы.
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30.08.2024 12:59 Відповісти
И о да... главзеб коверкает украинский язык, на манер баб Юльки - тот же местечковый маразм. К примеру: как и вана, он держить пульс на вырабныцтвi. Кто не верит, смотрит его гундосные ответы представителям прессы. Тьфу-тьфу, впервые послушал его блеянья ... И нафиг бы я слушал тот маразм, тяготеющему к деменцией в расплывшейся по плинтусу мысли... хтозна. Но самое главное, шо я до того не делал этого. А ща и десятому расскажу, шо будет ниже моего достоинста больше слушать ступня.
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30.08.2024 13:14 Відповісти
і тепер оп-а вимушена буде пересуватись в інше місце заразом з лініями виробництва. під виглядом "суха мівіна" транснаціональний абрахамія повсюди розповсюджував ))
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30.08.2024 12:56 Відповісти
Надіюсь що від найвеличнішого ми почуєм щось розумне .
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30.08.2024 13:01 Відповісти
Таких угруповань десятки, вони були є і будуть.
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30.08.2024 13:01 Відповісти
У нас теперь своя дурь...
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30.08.2024 13:02 Відповісти
Цукерберг + Кадиров =
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30.08.2024 13:11 Відповісти
Скоро треба буде партнерів просити про нові пакети потужності
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30.08.2024 13:34 Відповісти
На території України є одна злочинна група, яка збирається у великому обсязі вирощувати канабісну коноплю. От із нею що робити? Поляки тут не допоможуть!
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30.08.2024 14:39 Відповісти
 
 