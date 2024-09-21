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Масштабна спецоперація правоохоронців: перекрито канали збуту зброї та наркотиків, повідомлено про підозру 116 особам. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками ДСР Нацполіції України, слідчих управлінь ГУ НП в областях, УСБУ та ДБР проведено масштабні спецоперації та перекрито канали збуту зброї, бойових припасів та наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Підозри учасникам злочинних груп

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

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Що вилучили правоохоронці?

У межах слідства правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори, 124 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 тис. набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Також у декількох регіонах України проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн - це 15 кг амфетаміну, понад 7 тис. таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грам особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, коноплі, а також 100 тис грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом "закладок" та поштовою службою, зокрема у прифронтових регіонах.

11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Під час проведення обшуків припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів.

вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики
вилучена зброя і наркотики

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поліцейські України та Польщі вилучили наркотиків на 600 мільйонів. Це смертельні дози для 4 мільйонів людей. Також зазначалося, що оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн.

Автор: 

контрабанда (1823) наркотики (1449) зброя (7472) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+10
Ну треба щось лохам показати
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21.09.2024 10:57
+6
і всє 116 учаснікав навєрна прізнани тцк ооочєнь тяжело бальнимі і нє прігоднимі...
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21.09.2024 11:02
+5
Так вони і кришували це діло
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21.09.2024 11:29
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Це тільки вершина аисбергу - зброя розповзається по Украіні
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21.09.2024 10:55 Відповісти
Зброя повинна бути у кожного українця..в кількості яку він забажає
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21.09.2024 11:31 Відповісти
Ну треба щось лохам показати
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21.09.2024 10:57 Відповісти
і всє 116 учаснікав навєрна прізнани тцк ооочєнь тяжело бальнимі і нє прігоднимі...
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21.09.2024 11:02 Відповісти
100 тисяч грн.? У бабульки, що жене самогон, в рази більше під подушкою.
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21.09.2024 11:10 Відповісти
та. ВІГІДНО...ВІГІДНО
Ну то якшо ти не можеш собі дозволити хороший самогонний апарат то п'єш оте китайське пойло поминальне..
А самогон п'ють всі нормальні люди..

Навіть не з губЄрнії
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21.09.2024 11:37 Відповісти
Китайський самогон 🤣
А-ха-ха - ти єто товарісч прекращай шутіть... Масляков помер а Камеді Клаб закрили 🤣
Те що ти НЕ з України всі давно зрозуміли - ти десь видно з під Китайського кордону.
Ну і як пойло з китаю? краще бояри? 🤣
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21.09.2024 11:41 Відповісти
Шо вживаєш шо тебе так плющить?
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21.09.2024 11:47 Відповісти
Так заходь в любу наливайку там цього пойла достатньо..
І до речі поліція ніколи ці точки не чіпає
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21.09.2024 11:53 Відповісти
І в цьому випадку поліція шкідлива? Краще хоч така чим жодної.
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21.09.2024 11:13 Відповісти
Так вони і кришували це діло
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21.09.2024 11:29 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557296560395&comment_id=Y29tbWVudDo5MzcxNzk3MDg0NDQyMDdfMTY3NDMzNjQzMzM0NzU0Ng%3D%3D&__cft__[0]=AZWIgKBRGTDKccKbLo7u_buDeoR4PBt0ngtCWttPstMAFW8yp_eS70iZmbEZv2mV-5Z0jFxbjFleAQd1NYCdwAg6phzNcawwgt9CsCA0xwNvUiVWoCS-****************************************-yqeYZZf3ng5lP4G5vEChPCt9T68kFgqc9t4xSJosTHdlC0z6iDpxS-7TRqGPvSj-PahLZ7PSygqniVe-A&__tn__=R]-R Ніна Лєва

Ми просимо світ посилити санкції проти рф. В цей час сама українська влада, схоже, дала дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання - мільярди євро, якими рф продовжить фінансування війни і вбивств українців
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21.09.2024 11:23 Відповісти
А хто там з трибуни Верховної ради клявся, що в Україні чорного ринку військової взброї немає??
Напевне спікер, чи не так?!
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21.09.2024 11:30 Відповісти
В країні де буяє корупція на всіх можливих і не можливих рівнях , починаючи від прибиральниці і до НАЙВЕЛИЧНіШОГО вови , навести лад не можливо .
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21.09.2024 11:33 Відповісти
Логістичні послуги
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21.09.2024 11:40 Відповісти
Логістичні? 🤣 Це яке слово гуглопереводчик перевел?
Прибиральниці в Україні виявляються логістами 🤣🤣🤣
єєєє... я падсталом
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21.09.2024 11:44 Відповісти
,,Гуглопереводчик перевел"-- це як?
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21.09.2024 11:54 Відповісти
Усі,,і члени банди виявилися діючими або колишніми правоохоронцями
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21.09.2024 11:38 Відповісти
заброньовані менти злили кількох самих лохуватих підопічних, щоб показати якусь діяльність
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21.09.2024 11:38 Відповісти
Насправді за допомогою корупції можливо багато чого контролювати.
Якщо було б по іншому - то ніякої корупції , наркотрафіка , злочинності взагалі не було. 👈
"ЦЕ" все те завдяки, чому "держава(и)" і існує(ють). Можливо не всі??
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21.09.2024 11:41 Відповісти
Не запрягай кобилу позаду воза.
Людина НЕ ІДЕАЛЬНА АГРЕСИВНА істота - ось тому і виникла Держава, як орган примусу для контролю людської агресії в суспільстві.
В ідеальному суспільстві ідеальних ангельських істот - Царстві Божому - не буде потреби в державі.
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21.09.2024 11:46 Відповісти
Ну так((: Як раз Україна для того "хороший" приклад , "Держава" чи копорація "УКРАЇНА" профукала ядерну зброю, іншу зброю продала, і довела країну до майже знищення. Нафіг так держава??
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21.09.2024 12:21 Відповісти
Власть нехочет защищать людей и делает все возможное чтоб помешать людям защищятся самим. Уверен что если в Украине разрешили бы оружие, войны с рашкой не было бы. Когда из кажого окна их ждала пуля.
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21.09.2024 16:33 Відповісти
 
 