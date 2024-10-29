Вместо молотого кофе - кокаин: Перекрыт контрабандный канал поставки наркотиков из ЕС в Украину, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители совместно со следователями Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины во Львовской области перекрыли незаконную деятельность преступной наркогруппировки, участники которой наладили схему контрабандных поставок кокаина из стран Евросоюза в Украину. Запрещенный "товар" фигуранты маскировали в упаковки с молотым кофе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Схема сделки
Как отмечается, организаторами преступной схемы оказались двое киевлян в возрасте 32 и 33 года, один из которых сейчас находится за границей. К своей деятельности они привлекли еще трех сообщников.
После получения партии наркотиков злоумышленники обеспечивали их дальнейшую продажу на территории Украины через Телеграмм-канал. Оплата за "товар" происходила или безналичным расчетом, или же наличными "из рук в руки", а также криптовалютой, что обеспечивало дополнительную анонимность.
Сообщники ежемесячно получали более 5 миллионов гривен прибыли.
Обыски и изъятие "товара"
25 октября правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и ППОП №1 ГУНП в г. Киеве провели 10 одновременных санкционированных обысков, в результате которых изъято 800 граммов кокаина, 2 кг каннабиса и сушеных грибов, которые могут быть галлюциногенными, 5 миллионов гривен в разной валюте, упаковочные материалы, "черновые" записи.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 6 миллионов гривен.
Задержание участников преступной наркогруппировки
Нацполиция сообщила, что четверо участников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили им о подозрениях по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой, или в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одному - с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен. Организатору, который находится за границей, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины заочно.
За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кака интересная штука ...
У меня собой килограмм какао (с)
Хіміки одномоментно не могли склепати нову бурду, яка була б хоч трохи схожа на оригінальний продукт. Цього вдалося досягти тільки до кінця 1920-х років.
До речі, хоча кокаїну в складі напою вже немає, але і досі листя коки використовують при його виготовленні. Тільки корпорації Кока-Кола уряд США надає дозвіл на ввезення до країни великої кількості листя коки. Причому, до 1980-х років це приховувалося від громадськості.
Купон лежить на столику перед дамою.