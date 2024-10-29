РУС
Вместо молотого кофе - кокаин: Перекрыт контрабандный канал поставки наркотиков из ЕС в Украину, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители совместно со следователями Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины во Львовской области перекрыли незаконную деятельность преступной наркогруппировки, участники которой наладили схему контрабандных поставок кокаина из стран Евросоюза в Украину. Запрещенный "товар" фигуранты маскировали в упаковки с молотым кофе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Схема сделки

Как отмечается, организаторами преступной схемы оказались двое киевлян в возрасте 32 и 33 года, один из которых сейчас находится за границей. К своей деятельности они привлекли еще трех сообщников.

После получения партии наркотиков злоумышленники обеспечивали их дальнейшую продажу на территории Украины через Телеграмм-канал. Оплата за "товар" происходила или безналичным расчетом, или же наличными "из рук в руки", а также криптовалютой, что обеспечивало дополнительную анонимность.

Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи

Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи
Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи

Сообщники ежемесячно получали более 5 миллионов гривен прибыли.

Обыски и изъятие "товара"

25 октября правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и ППОП №1 ГУНП в г. Киеве провели 10 одновременных санкционированных обысков, в результате которых изъято 800 граммов кокаина, 2 кг каннабиса и сушеных грибов, которые могут быть галлюциногенными, 5 миллионов гривен в разной валюте, упаковочные материалы, "черновые" записи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 6 миллионов гривен.

У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну

Задержание участников преступной наркогруппировки

Нацполиция сообщила, что четверо участников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили им о подозрениях по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой, или в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одному - с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен. Организатору, который находится за границей, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины заочно.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну
У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну

У Києві Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну

