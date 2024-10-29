Замість меленої кави - кокаїн: Перекрито контрабандний канал постачання наркотиків з ЄС до України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці спільно зі слідчими Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України у Львівській області перекрили незаконну діяльність злочинного наркоугруповання, учасники якого налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.

Схема оборудки

Як зазначається, організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки, один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників.

Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували їхній подальший продаж на території України через Телеграм-канал. Оплата за "товар" відбувалася або безготівковим розрахунком, або ж готівкою "з рук в руки", а також криптовалютою, що забезпечувало додаткову анонімність.

Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Обшуки та вилучення "товару"

25 жовтня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та ППОП №1 ГУНП в м. Києві провели 10 одночасних санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кг канабісу та сушених грибів, які можуть бути галюциногенними, 5 мільйонів гривень в різній валюті, пакувальні матеріали, "чорнові" записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 6 мільйонів гривень.





Затримання учасників злочинного наркоугруповання

Нацполіція повідомила, що четверо учасників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їм про підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, учинені організованою групою, або в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Трьом з них обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному – з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України заочно.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

