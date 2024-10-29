УКР
Замість меленої кави - кокаїн: Перекрито контрабандний канал постачання наркотиків з ЄС до України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці спільно зі слідчими Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України у Львівській області перекрили незаконну діяльність злочинного наркоугруповання, учасники якого налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції. 

Схема оборудки

Як зазначається, організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки, один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників.

Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували їхній подальший продаж на території України через Телеграм-канал. Оплата за "товар" відбувалася або безготівковим розрахунком, або ж готівкою "з рук в руки", а також криптовалютою, що забезпечувало додаткову анонімність.

Нацполіція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи

Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Обшуки та вилучення "товару"

25 жовтня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та ППОП №1 ГУНП в м. Києві провели 10 одночасних санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кг канабісу та сушених грибів, які можуть бути галюциногенними, 5 мільйонів гривень в різній валюті, пакувальні матеріали, "чорнові" записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 6 мільйонів гривень.

Затримання учасників злочинного наркоугруповання

Нацполіція повідомила, що четверо учасників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їм про підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, учинені організованою групою, або в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Трьом з них обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному – з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України заочно.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+13
Не здивуюся, якщо виявиться, що покривав цей "бізнес" депутат від "слуги урода" або поліцейський чи СБУшний чин.
показати весь коментар
29.10.2024 10:40 Відповісти
+12
Йому гогіашвілі поставляє чистесенький, а не цей самопал.

показати весь коментар
29.10.2024 10:43 Відповісти
+9
на фоні МСЕК, якісь не дуже й круті заробітки.
показати весь коментар
29.10.2024 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йому гогіашвілі поставляє чистесенький, а не цей самопал.

показати весь коментар
29.10.2024 10:43 Відповісти
Так у гогіашвілі svedish familз Будановим...
показати весь коментар
29.10.2024 10:53 Відповісти
Какаин...

Кака интересная штука ...
показати весь коментар
29.10.2024 11:02 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 11:24 Відповісти
на фоні МСЕК, якісь не дуже й круті заробітки.
показати весь коментар
29.10.2024 10:39 Відповісти
Не здивуюся, якщо виявиться, що покривав цей "бізнес" депутат від "слуги урода" або поліцейський чи СБУшний чин.
показати весь коментар
29.10.2024 10:40 Відповісти
може головний слуга і покривав
показати весь коментар
29.10.2024 10:42 Відповісти
Ні, ви не праві, криша була звичайна, у вигляді інваліда прокурора.
показати весь коментар
29.10.2024 10:51 Відповісти
ОП монополізує ринок?
показати весь коментар
29.10.2024 10:43 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 10:44 Відповісти
"...в м. Києві провели 10 одночасних санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кг канабісу та сушених грибів, які можуть бути галюциногенними Джерело:
показати весь коментар
29.10.2024 10:47 Відповісти
Ніщєброди😁
показати весь коментар
29.10.2024 12:22 Відповісти
Мене бісить, коли на фото розкладають купюри. Виникає питання: " Для чого це? Для керивництва? Для затриманих, щоб потім не кіздили при звільнені із під варти, що не вистачає?"
показати весь коментар
29.10.2024 10:48 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 10:48 Відповісти
Логічно!
показати весь коментар
29.10.2024 10:49 Відповісти
а в ягодицах ягоды
показати весь коментар
29.10.2024 11:01 Відповісти
коли подивитись на морди цих кацапів зУкраїни, які зараз за кордоном, одразу хочеться подзвонити в спецслужби Німеччини і запитати- якого біса вони концентрують в себе цих "біженців", які є асоціальними, кримінальними, злочинними елементами?Якого пса приймають всіх без будь-якого контролю? А контроль має бути один- володіння українською мовою, якщо воно з України. І здавати екзамени спочатку потрібно не німецькі на володіння мовою на В2, а українські.Жоден злодій не тямить говорити українською. На даний момент все лайно з росії тече потоком в Німеччину, транзитом через Україну, "біженцями". Що вони тут далі робитимуть, і дебілу зрозуміло.
показати весь коментар
29.10.2024 10:51 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 10:53 Відповісти
Ця цитата безсмертна
показати весь коментар
29.10.2024 10:55 Відповісти
Замість "Мівіни" - кокаїн: Перекрито контрабандний канал постачання наркотиків з ЄС до ОПи.
показати весь коментар
29.10.2024 10:55 Відповісти
А як же найвеличніший і найпотужніший піськограй? Як він тепер?
показати весь коментар
29.10.2024 10:56 Відповісти
Він зараз чманіє від випаровування гейзерів
показати весь коментар
29.10.2024 10:57 Відповісти
Мусорва відтисла СБУшну закладку, помста не за горами.
показати весь коментар
29.10.2024 10:58 Відповісти
120.000 долларов прибыли? А может дохода?
показати весь коментар
29.10.2024 11:12 Відповісти
Мажоров лишили последней радости.
показати весь коментар
29.10.2024 11:12 Відповісти
Меня встечают люди в Макао,
У меня собой килограмм какао (с)
показати весь коментар
29.10.2024 11:18 Відповісти
До 1929 року в складі Кока-Коли був кокаїн. Кока-Кола спочатку позиціонувалася, як лікарський засіб, - від головного болю, нервових розладів, депресії. Продавалася в аптеках у вигляді сиропу, який додавали у содову. В цій пляшці 1894 року було 3,5 грама кокаїну.

показати весь коментар
29.10.2024 11:39 Відповісти
Не до 1929 а до 1914 плюс мінус. І так, такої залежності як алкоголь наприклад, не спричиняє - у метаболізм не інтегрується. До речі, станом на зараз Кока-кола компані єдина у штатах має ліцензію на імпорт листя коки. Чистоплюї. Кокаїнум вони відбивають і віддають формацевтам, а екстракт використовують, щоб смак був тру, аутентичним.
показати весь коментар
29.10.2024 11:52 Відповісти
Вас дурять. Так, офіційно Кока-Кола начебто відмовилася від кокаїну з початком 1 Світової війни. Але цілковито відмовитися від нього вони змогли тільки у 1929 році. Це вже встановлено.
Хіміки одномоментно не могли склепати нову бурду, яка була б хоч трохи схожа на оригінальний продукт. Цього вдалося досягти тільки до кінця 1920-х років.
До речі, хоча кокаїну в складі напою вже немає, але і досі листя коки використовують при його виготовленні. Тільки корпорації Кока-Кола уряд США надає дозвіл на ввезення до країни великої кількості листя коки. Причому, до 1980-х років це приховувалося від громадськості.
показати весь коментар
29.10.2024 12:04 Відповісти
Реклама Кока-Коли кінця 19 століття (1895-1899). "Лікує головний біль, знімає ментальну і фізичну втому". Кока-кола також просувала свій напій, розповсюджуючи купони на 1 безкоштовний стакан свого продукту. Схоже на бізнес-модель наркодилерів, - перша доза безплатно.
Купон лежить на столику перед дамою.

показати весь коментар
29.10.2024 11:57 Відповісти
Купон на безкоштовний стакан Кока-Коли (приблизно 1900 рік). У різні роки він виглядав по-різному.

показати весь коментар
29.10.2024 12:09 Відповісти
Так що не буде відосика вечором?
показати весь коментар
29.10.2024 12:12 Відповісти
 
 