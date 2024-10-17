Нацполіція провела масштабну операцію у 20 регіонах України: вилучили понад 3,5 млн доз наркотиків і психотропів
Одразу 6 міжрегіональних наркоугруповань ліквідувала Нацполіція під час масштабної операції. Заходи охопили 20 регіонів України. Ліквідовано 19 нарколабораторій, затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання 67 осіб на чолі з організаторами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник Голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Наркоділки налагодили канал постачання прекурсорів з-за кордону з подальшим збутом злочинним організаціям, які спеціалізувалися на виготовленні психотропів і наркотиків в спеціально облаштованих лабораторіях. Далі вже через оптових і дрібних наркозбувачів, використовуючи телеграм-канали й "закладників", продавали "отруту" наркозалежним.
Поліцейські провели 230 обшуків. Вилучено близько 400 кг наркотиків, 1000 літрів реакційних сумішей (практично готовий продукт), понад 15 тонн прекурсорів.
Якщо перекласти цю кількість на дози:
- 300 кг + 1000 л реакційних сумішей альфа-PVP (3 200 000 доз)
- 70,7 кг амфетаміну (282 800 доз)
- 16 кг мефедрону (64 000 доз)
- 1,5 кг та 2 736 пігулок МДМА (8 472 доз)
У реалізації та затриманнях взяли участь 1500 поліцейських, "локомотивом" виступили Департамент боротьби з наркозлочинністю та підрозділи УБН в областях і слідчі ГСУ.
"Дякую за професійну роботу залученим поліцейським та прокурорам і сподіваюсь на принципову правову позицію суду", - зазначив Нєбитов.
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Тепер вони жартують по іншому.
Мусорня завжди тримала цей бізнес, як і проституцію.
Вони в черговий раз маштабно ловили самих себе??