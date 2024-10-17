УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8764 відвідувача онлайн
Новини
1 663 13

Нацполіція провела масштабну операцію у 20 регіонах України: вилучили понад 3,5 млн доз наркотиків і психотропів

Наркотики

Одразу 6 міжрегіональних наркоугруповань ліквідувала Нацполіція під час масштабної операції. Заходи охопили 20 регіонів України. Ліквідовано 19 нарколабораторій, затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання 67 осіб на чолі з організаторами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник Голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Наркоділки налагодили канал постачання прекурсорів з-за кордону з подальшим збутом злочинним організаціям, які спеціалізувалися на виготовленні психотропів і наркотиків в спеціально облаштованих лабораторіях. Далі вже через оптових і дрібних наркозбувачів, використовуючи телеграм-канали й "закладників", продавали "отруту" наркозалежним.

Поліцейські провели 230 обшуків. Вилучено близько 400 кг наркотиків, 1000 літрів реакційних сумішей (практично готовий продукт), понад 15 тонн прекурсорів.

Якщо перекласти цю кількість на дози:

  • 300 кг + 1000 л реакційних сумішей альфа-PVP (3 200 000 доз)
  • 70,7 кг амфетаміну (282 800 доз)
  • 16 кг мефедрону (64 000 доз)
  • 1,5 кг та 2 736 пігулок МДМА (8 472 доз)

У реалізації та затриманнях взяли участь 1500 поліцейських, "локомотивом" виступили Департамент боротьби з наркозлочинністю та підрозділи УБН в областях і слідчі ГСУ.

"Дякую за професійну роботу залученим поліцейським та прокурорам і сподіваюсь на принципову правову позицію суду", - зазначив Нєбитов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські України та Польщі вилучили наркотиків на 600 мільйонів. Це смертельні дози для 4 мільйонів людей. ФОТО

Автор: 

наркотики (1457) Нєбитов Андрій (191) боротьба з наркотиками (148)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Куди повезли? - на Банкову?
показати весь коментар
17.10.2024 12:00 Відповісти
+6
Готуються до новорічного корпоративу
показати весь коментар
17.10.2024 12:04 Відповісти
+5
В ОПі обшуки провели?
показати весь коментар
17.10.2024 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди повезли? - на Банкову?
показати весь коментар
17.10.2024 12:00 Відповісти
Там ще пересортувати треба. Не будуть же в Зе Дупі курить та нюхать не якісне шо попало. Для цього в поліції є відповідні фахівці.
показати весь коментар
17.10.2024 12:29 Відповісти
В ОПі обшуки провели?
показати весь коментар
17.10.2024 12:04 Відповісти
Готуються до новорічного корпоративу
показати весь коментар
17.10.2024 12:04 Відповісти
Пройшлися по власних кабінетах мабуть.
показати весь коментар
17.10.2024 12:06 Відповісти
масштабно... в нашому в останній час побільшало неадекватних громадян..., начебто п'яні, але не зовсім... дуже веселі й дуже збуджені...
показати весь коментар
17.10.2024 12:07 Відповісти
В Києві вже років зо два, як з'явилася купа людей з типовою зовнішністю. Переселенці мабуть...
показати весь коментар
17.10.2024 12:11 Відповісти
Чим же Зєля тепер ''харчєватся'' буде...?
показати весь коментар
17.10.2024 12:20 Відповісти
Гарний жарт,сміявся як колись з образу яника,пікалова 95кварталу.
Тепер вони жартують по іншому.
Мусорня завжди тримала цей бізнес, як і проституцію.
Вони в черговий раз маштабно ловили самих себе??
показати весь коментар
17.10.2024 12:41 Відповісти
Якби розігнати нацполіцію, то й наркоманів в країні менше стане.
показати весь коментар
17.10.2024 12:44 Відповісти
ось оце операція
показати весь коментар
17.10.2024 12:51 Відповісти
Відразу видно брехні. В яких регіонах? Прізвища затриманих??? Кого заарештовано?... Ментівська ОМАНА! А що там на рахунок вбивства ФАРІОН?
показати весь коментар
17.10.2024 16:53 Відповісти
 
 