Нацполиция провела масштабную операцию в 20 регионах Украины: изъяли более 3,5 млн доз наркотиков и психотропов

Сразу 6 межрегиональных наркогруппировок ликвидировала Нацполиция во время масштабной операции. Мероприятия охватили 20 регионов Украины. Ликвидировано 19 нарколабораторий, задержаны и помещены в изоляторы временного содержания 67 человек во главе с организаторами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель Председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Наркодельцы наладили канал поставки прекурсоров из-за рубежа с последующим сбытом преступным организациям, которые специализировались на изготовлении психотропов и наркотиков в специально оборудованных лабораториях. Далее уже через оптовых и мелких наркосбытчиков, используя телеграм-каналы и "закладчиков", продавали "яд" наркозависимым.

Полицейские провели 230 обысков. Изъято около 400 кг наркотиков, 1000 литров реакционных смесей (практически готовый продукт), более 15 тонн прекурсоров.

Если перевести это количество на дозы:

300 кг + 1000 л реакционных смесей альфа-PVP (3 200 000 доз)

70,7 кг амфетамина (282 800 доз)

16 кг мефедрона (64 000 доз)

1,5 кг и 2 736 таблеток МДМА (8 472 доз)

В реализации и задержаниях приняли участие 1500 полицейских, "локомотивом" выступили Департамент борьбы с наркопреступностью и подразделения УБН в областях и следователи ГСУ.

"Спасибо за профессиональную работу привлеченным полицейским и прокурорам и надеюсь на принципиальную правовую позицию суда", - отметил Небытов.

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