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Новости
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Нацполиция провела масштабную операцию в 20 регионах Украины: изъяли более 3,5 млн доз наркотиков и психотропов

Наркотики

Сразу 6 межрегиональных наркогруппировок ликвидировала Нацполиция во время масштабной операции. Мероприятия охватили 20 регионов Украины. Ликвидировано 19 нарколабораторий, задержаны и помещены в изоляторы временного содержания 67 человек во главе с организаторами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель Председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Наркодельцы наладили канал поставки прекурсоров из-за рубежа с последующим сбытом преступным организациям, которые специализировались на изготовлении психотропов и наркотиков в специально оборудованных лабораториях. Далее уже через оптовых и мелких наркосбытчиков, используя телеграм-каналы и "закладчиков", продавали "яд" наркозависимым.

Полицейские провели 230 обысков. Изъято около 400 кг наркотиков, 1000 литров реакционных смесей (практически готовый продукт), более 15 тонн прекурсоров.

Если перевести это количество на дозы:

  • 300 кг + 1000 л реакционных смесей альфа-PVP (3 200 000 доз)
  • 70,7 кг амфетамина (282 800 доз)
  • 16 кг мефедрона (64 000 доз)
  • 1,5 кг и 2 736 таблеток МДМА (8 472 доз)

В реализации и задержаниях приняли участие 1500 полицейских, "локомотивом" выступили Департамент борьбы с наркопреступностью и подразделения УБН в областях и следователи ГСУ.

"Спасибо за профессиональную работу привлеченным полицейским и прокурорам и надеюсь на принципиальную правовую позицию суда", - отметил Небытов.

Также смотрите: Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом в 40 млн грн. ВИДЕО

Автор: 

наркотики (2152) Небытов Андрей (165) борьба с наркотиками (136)


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Топ комментарии
+7
Куди повезли? - на Банкову?
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17.10.2024 12:00
+6
Готуються до новорічного корпоративу
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17.10.2024 12:04
+5
В ОПі обшуки провели?
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17.10.2024 12:04
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Правила форума Совет форумчан
Куди повезли? - на Банкову?
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17.10.2024 12:00 Ответить
Там ще пересортувати треба. Не будуть же в Зе Дупі курить та нюхать не якісне шо попало. Для цього в поліції є відповідні фахівці.
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17.10.2024 12:29 Ответить
В ОПі обшуки провели?
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17.10.2024 12:04 Ответить
Готуються до новорічного корпоративу
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17.10.2024 12:04 Ответить
Пройшлися по власних кабінетах мабуть.
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17.10.2024 12:06 Ответить
масштабно... в нашому в останній час побільшало неадекватних громадян..., начебто п'яні, але не зовсім... дуже веселі й дуже збуджені...
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17.10.2024 12:07 Ответить
В Києві вже років зо два, як з'явилася купа людей з типовою зовнішністю. Переселенці мабуть...
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17.10.2024 12:11 Ответить
Чим же Зєля тепер ''харчєватся'' буде...?
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17.10.2024 12:20 Ответить
Гарний жарт,сміявся як колись з образу яника,пікалова 95кварталу.
Тепер вони жартують по іншому.
Мусорня завжди тримала цей бізнес, як і проституцію.
Вони в черговий раз маштабно ловили самих себе??
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17.10.2024 12:41 Ответить
Якби розігнати нацполіцію, то й наркоманів в країні менше стане.
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17.10.2024 12:44 Ответить
ось оце операція
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17.10.2024 12:51 Ответить
Відразу видно брехні. В яких регіонах? Прізвища затриманих??? Кого заарештовано?... Ментівська ОМАНА! А що там на рахунок вбивства ФАРІОН?
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17.10.2024 16:53 Ответить
 
 