Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом в 40 млн грн. ВИДЕО

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в Днепропетровской и Запорожской областях и остановили деятельность двух нарколабораторий. Члены межрегиональной группировки занимались изготовлением и сбытом наркотиков и психотропов в крупных масштабах. 15 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

Для ликвидации деятельности злоумышленников оперативники ДВБ вместе со следователями ГСУ ГБР провели спецоперацию с привлечением работников отдела быстрого реагирования ДВБ, полиции особого назначения, спецназовцев Нацполиции КОРД, ТОР и Tac Team патрульной полиции, кинологов и других полицейских Днепропетровщины и Запорожья.

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Отмечается, что деятельность наркосиндиката организовал 50-летний житель Запорожья вместе с двумя своими сообщниками - жителями Синельникового района Днепропетровщины. Лидеры наркогруппы отвечали за непрерывное производство и налаживание путей сбыта наркотовара через подконтрольных дилеров или телеграмм-каналы.

К преступной деятельности они привлекли более десятка мужчин, которые отвечали за сбыт и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Одним из участников преступной организации был бывший правоохранитель. Как правило, запрещенный товар переправляли заказчикам почтой или путем закладок. А чтобы не попасть в поле зрения полиции, использовали криптокошельки и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Ежедневно сообщники сбывали около полкилограмма запрещенных веществ. Отправки делали в разные уголки Украины. Ежемесячный оборот наркотиков составлял около 40 миллионов гривен.

Среди запрещенных веществ, которые сбывались членами преступной организации, были метафетамин, гашиш, каннабис, таблетки экстази, vape "HHC", соли PVP.

У фигурантов во время обысков изъяли более 20 килограммов наркотиков и прекурсоров. А также принадлежности для изготовления и фасовки наркотиков, банковские карты, деньги, черновые записи, технику и оружие.

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15 фигурантам уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.