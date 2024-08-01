Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом в 40 млн грн. ВИДЕО
Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в Днепропетровской и Запорожской областях и остановили деятельность двух нарколабораторий. Члены межрегиональной группировки занимались изготовлением и сбытом наркотиков и психотропов в крупных масштабах. 15 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.
Для ликвидации деятельности злоумышленников оперативники ДВБ вместе со следователями ГСУ ГБР провели спецоперацию с привлечением работников отдела быстрого реагирования ДВБ, полиции особого назначения, спецназовцев Нацполиции КОРД, ТОР и Tac Team патрульной полиции, кинологов и других полицейских Днепропетровщины и Запорожья.
Отмечается, что деятельность наркосиндиката организовал 50-летний житель Запорожья вместе с двумя своими сообщниками - жителями Синельникового района Днепропетровщины. Лидеры наркогруппы отвечали за непрерывное производство и налаживание путей сбыта наркотовара через подконтрольных дилеров или телеграмм-каналы.
К преступной деятельности они привлекли более десятка мужчин, которые отвечали за сбыт и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Одним из участников преступной организации был бывший правоохранитель. Как правило, запрещенный товар переправляли заказчикам почтой или путем закладок. А чтобы не попасть в поле зрения полиции, использовали криптокошельки и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.
Ежедневно сообщники сбывали около полкилограмма запрещенных веществ. Отправки делали в разные уголки Украины. Ежемесячный оборот наркотиков составлял около 40 миллионов гривен.
Среди запрещенных веществ, которые сбывались членами преступной организации, были метафетамин, гашиш, каннабис, таблетки экстази, vape "HHC", соли PVP.
У фигурантов во время обысков изъяли более 20 килограммов наркотиков и прекурсоров. А также принадлежности для изготовления и фасовки наркотиков, банковские карты, деньги, черновые записи, технику и оружие.
15 фигурантам уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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І деж вони тепер харчєваться будуть?
тобто, синдикатом керували діючі мєнти?
чому? чому, я вас питаю, ви біжите поперед простроченого зе!гундоса?
про такі потужні перемоги, першим повідомляє, зе!поц!
а, що ж тепер з зе!імбецилом клименко? чи в нього, ще є шанс, як що воно намалює "залізні" докази дніпровському "вбивці"?
Треба казати точніше - "Взяли під свій контроль"
клоуни мусарильські