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Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом в 40 млн грн. ВИДЕО

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в Днепропетровской и Запорожской областях и остановили деятельность двух нарколабораторий. Члены межрегиональной группировки занимались изготовлением и сбытом наркотиков и психотропов в крупных масштабах. 15 участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

Для ликвидации деятельности злоумышленников оперативники ДВБ вместе со следователями ГСУ ГБР провели спецоперацию с привлечением работников отдела быстрого реагирования ДВБ, полиции особого назначения, спецназовцев Нацполиции КОРД, ТОР и Tac Team патрульной полиции, кинологов и других полицейских Днепропетровщины и Запорожья.

Также смотрите: Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков: Задержаны 14 участников и изъят "товар" более чем на 11,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Отмечается, что деятельность наркосиндиката организовал 50-летний житель Запорожья вместе с двумя своими сообщниками - жителями Синельникового района Днепропетровщины. Лидеры наркогруппы отвечали за непрерывное производство и налаживание путей сбыта наркотовара через подконтрольных дилеров или телеграмм-каналы.

К преступной деятельности они привлекли более десятка мужчин, которые отвечали за сбыт и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Одним из участников преступной организации был бывший правоохранитель. Как правило, запрещенный товар переправляли заказчикам почтой или путем закладок. А чтобы не попасть в поле зрения полиции, использовали криптокошельки и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Ежедневно сообщники сбывали около полкилограмма запрещенных веществ. Отправки делали в разные уголки Украины. Ежемесячный оборот наркотиков составлял около 40 миллионов гривен.

Среди запрещенных веществ, которые сбывались членами преступной организации, были метафетамин, гашиш, каннабис, таблетки экстази, vape "HHC", соли PVP.

У фигурантов во время обысков изъяли более 20 килограммов наркотиков и прекурсоров. А также принадлежности для изготовления и фасовки наркотиков, банковские карты, деньги, черновые записи, технику и оружие.

Смотрите также: В Украину из Румынии экстрадирован один из организаторов известного международного наркосиндиката, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 фигурантам уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

наркотики (2144) Нацполиция (16458) Запорожская область (3077) борьба с наркотиками (135) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+4
зєля без потужностей залишився?
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01.08.2024 14:50
+2
Оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн

І деж вони тепер харчєваться будуть?
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01.08.2024 15:03
+2
І на виходібуде 0. Так,як у 2019 взяли Хімпром і зараз організатор на волі тусується разом із 37 річним власником ресторану "Сакартвело" в Маріїнському парку. Все це показуха,або поділ сфери впливу. На жаль у нас жодна система не працює.
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01.08.2024 15:06
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Правила форума Совет форумчан
зєля без потужностей залишився?
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01.08.2024 14:50 Ответить
Оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн

І деж вони тепер харчєваться будуть?
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01.08.2024 15:03 Ответить
І на виходібуде 0. Так,як у 2019 взяли Хімпром і зараз організатор на волі тусується разом із 37 річним власником ресторану "Сакартвело" в Маріїнському парку. Все це показуха,або поділ сфери впливу. На жаль у нас жодна система не працює.
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01.08.2024 15:06 Ответить
Скоріш за все показуха та ввдволікання від чогось дуже важливо. Зелені - то ж банда шулерів.
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01.08.2024 15:09 Ответить
Сусіді ******* криворізькі "двадцятківці"
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01.08.2024 15:10 Ответить
Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

тобто, синдикатом керували діючі мєнти?
чому? чому, я вас питаю, ви біжите поперед простроченого зе!гундоса?
про такі потужні перемоги, першим повідомляє, зе!поц!

а, що ж тепер з зе!імбецилом клименко? чи в нього, ще є шанс, як що воно намалює "залізні" докази дніпровському "вбивці"?
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01.08.2024 15:11 Ответить
Гашиш, мет, екстазі, PVP: на сході України викрили наркосиндикат, якому допомагав поліцейський
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01.08.2024 16:42 Ответить
шукають кандидатів до майбутнього виборчого списку зелених?
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01.08.2024 15:14 Ответить
Стратегічна галузь економіки Зеленського попала під репресії Татарова
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01.08.2024 15:35 Ответить
Як по уяві від назви - наркосіндікат - віла на березі океану, пальми, хвойди..... а тут якийсь сарай. То може не сіндікат обігом у міліон доларів. Так, тіки вчились.
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01.08.2024 15:59 Ответить
Мужика в трусах, в дверях, аж качало после 48-го дубля )))
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01.08.2024 16:23 Ответить
Оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн.

Треба казати точніше - "Взяли під свій контроль"
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01.08.2024 16:40 Ответить
шо??? неподілились з вами мусарами? а тих хто солі кришує коли "ліквідуєте"?)

клоуни мусарильські
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01.08.2024 19:54 Ответить
00:57 - це мабуть гармата ?
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01.08.2024 20:03 Ответить
Та вони ж у медичних цілях той ганджубас та колеса …. А то діло богоугодне навіть Рада підтримує….
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01.08.2024 20:31 Ответить
А что они такие половозрелые не на фронте?
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02.08.2024 08:09 Ответить
 
 