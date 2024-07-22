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Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков: Задержаны 14 участников и изъят "товар" более чем на 11,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной организованной группы, которая наладила канал наркоторговли на территории Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, наркобизнес организовал 25-летний житель Днепра. Участники организованной группы занимались производством и торговлей Альфа-PVP и амфетамина, а также каннабиса. Наркоторговцы действовали на территории столицы, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Николаевской областей.

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Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків

Известно, что они предлагали и сбывали свою "продукцию" через разветвленную сеть Telegram-каналов. Во избежание идентификации продажа происходила без личных встреч с клиентами - путем так называемых "закладок". Каждый из участников межрегиональной группы отвечал за свое направление работы - поставки, хранение "товара", дальнейший сбыт и легализацию средств, полученных от наркотрафика.

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Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків

Ежемесячно участники наркогруппировки ориентировочно получали более 10 млн грн.

В указанных регионах проведено 50 обысков. Из незаконного оборота изъяли почти 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамина, мефедрона, каннабиса, таблеток MDMA, 200 штук марок LSD. Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет более 11,5 млн грн.

Кроме того, изъято оружие и патроны к нему, 8 автомобилей стоимостью более 200 тыс. долларов, денежные средства в сумме 47 600 долларов США, 9 200 евро, 393 580 гривен, 10 000 польских злотых.

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Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків

По результатам следственных действий правоохранители задержали 14 участников межрегиональной организованной группы, им сообщено о подозрении в изготовлении психотропных веществ и наркотических средств, а также их сбыте (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків
Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків
Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків
Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків
Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків
Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків
Перекрито канал збуту психотропів та наркотиків

Автор: 

наркотики (2144) Офис Генпрокурора (2466)


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Затримуйте і тих хто їх кришував
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22.07.2024 17:18 Ответить
Самі ж на себе вийдуть в такому випадку.
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22.07.2024 17:38 Ответить
Бажаю усім виродкам, які займаються наркобізнесом, щоб їхні діти присіли на солі!!!
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22.07.2024 18:49 Ответить
 
 