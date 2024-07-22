Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков: Задержаны 14 участников и изъят "товар" более чем на 11,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной организованной группы, которая наладила канал наркоторговли на территории Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, наркобизнес организовал 25-летний житель Днепра. Участники организованной группы занимались производством и торговлей Альфа-PVP и амфетамина, а также каннабиса. Наркоторговцы действовали на территории столицы, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Николаевской областей.

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Известно, что они предлагали и сбывали свою "продукцию" через разветвленную сеть Telegram-каналов. Во избежание идентификации продажа происходила без личных встреч с клиентами - путем так называемых "закладок". Каждый из участников межрегиональной группы отвечал за свое направление работы - поставки, хранение "товара", дальнейший сбыт и легализацию средств, полученных от наркотрафика.

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Ежемесячно участники наркогруппировки ориентировочно получали более 10 млн грн.

В указанных регионах проведено 50 обысков. Из незаконного оборота изъяли почти 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамина, мефедрона, каннабиса, таблеток MDMA, 200 штук марок LSD. Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет более 11,5 млн грн.

Кроме того, изъято оружие и патроны к нему, 8 автомобилей стоимостью более 200 тыс. долларов, денежные средства в сумме 47 600 долларов США, 9 200 евро, 393 580 гривен, 10 000 польских злотых.

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По результатам следственных действий правоохранители задержали 14 участников межрегиональной организованной группы, им сообщено о подозрении в изготовлении психотропных веществ и наркотических средств, а также их сбыте (ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.













