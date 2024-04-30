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В Украину из Румынии экстрадирован один из организаторов известного международного наркосиндиката, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Румынские правоохранители передали ГБР одного из организаторов известного международного наркосиндиката, который отвечал за деятельность синдиката в Украине и странах ЕС. Злоумышленники занимались незаконным сбытом и контрабандой психотропных веществ, в частности, в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Деятельность наркосиндиката

Деятельность организации, которая действовала при участии правоохранителей, была направлена на незаконное производство, перевозку, хранение с целью сбыта, незаконный сбыт психотропных веществ - PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и амфетамина в особо крупных размерах и их контрабанду из Украины в страны Европейского Союза, а также в РФ.

В ходе расследования изъято более 300 килограммов запрещенных веществ на более 200 миллионов гривен.

Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України
Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України

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Задержание подозреваемого

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства было установлено, что один из руководителей преступной организации скрывается в Румынии.

Работники ГБР сообщили ему о подозрении еще в ноябре 2023 года и в декабре 2023 года объявили его в международный розыск.

Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України
Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України

После установления его места пребывания в феврале 2024 года, ГБР обратилось с ходатайством в правоохранительные органы Румынии, которые и задержали фигуранта.

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По запросу Офиса генерального прокурора решением судов Румынии, на международном пункте пропуска "Порубное-Сирет" 29 апреля подозреваемого передали представителям Государственного бюро расследований.

Сейчас принимаются меры по доставке указанного лица к следственному судье для избрания меры пресечения. Это уже восьмой участник этой преступной организации, задержанный следователями ГБР, добавили в пресс-службе.

Автор: 

наркотики (2144) ГБР (2985) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+9
..я так понимаю, чувак теперь будет работать в нашем зеленом дбр..
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30.04.2024 10:41
+8
Зачем передали, почему там не посадили? Чтобы тут отпустили?
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30.04.2024 10:43
+8
Из ОП попросили. У бубачки заканчивается стимулятор.)
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30.04.2024 10:45
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..я так понимаю, чувак теперь будет работать в нашем зеленом дбр..
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30.04.2024 10:41 Ответить
Злочинця, якщо він був громадянином України передали, і то, коли довели його злочин. А простих громадян, хто легально живе зеленим потворам не передадуть, хай хоч ті тріснуть від злості.
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30.04.2024 10:42 Ответить
Зачем передали, почему там не посадили? Чтобы тут отпустили?
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30.04.2024 10:43 Ответить
Из ОП попросили. У бубачки заканчивается стимулятор.)
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30.04.2024 10:45 Ответить
Он такое не употребляет. Ему из москвы чистый колумбийский поставляют.
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30.04.2024 10:54 Ответить
Так мабуть шукає незалежні від Москви джерела. "Патріот" же бубочка.
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30.04.2024 11:05 Ответить
Ні, ну якщо з часів Кравчука вже всіх винних пересаджали то питань нема, можна і по закордонних пройтись)) вони працюють
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30.04.2024 10:49 Ответить
поставити на контроль. В ЄС не дозволяти в рашку стимулювати транзит речовин без реєстрації та смс зі знижками та кешбеком
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30.04.2024 10:51 Ответить
Друга Зеленського витягують.
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30.04.2024 10:57 Ответить
ОПа вже подала Зеленскому на нагородження героя як головного постачальника?
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30.04.2024 11:03 Ответить
Тут його поскубуть та відпустять
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30.04.2024 11:06 Ответить
Його візьмуть в СБУ, дадуть полковника і зобовяжуть налагодити доставку наркоти в РФ на дронах. Ну й ясна річ - на госпрозрахунок як секретний підрозділ Офісу Прізіндента.
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30.04.2024 11:07 Ответить
Зелені придурки використають це як доказ, що Румунія буцімто видає тих, хто втік через Тису
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30.04.2024 11:16 Ответить
Подумав спочатку, що то "грустную лошадь" впіймали, - відомого фахівця з аргентинського "борошна".

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30.04.2024 11:52 Ответить
Сейчас сбегутся зелебобики и по всем каналам будут брехать, что "смотрите Румыния возвращает «ухилянтов»"....)))

Правда будут забывать приложить ссылку с доказательствами...)))
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30.04.2024 13:00 Ответить
 
 