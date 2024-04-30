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До України з Румунії екстрадовано одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, - ДБР. ФОТОрепортаж

Румунські правоохоронці передали ДБР одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність синдикату в Україні та країнах ЄС. Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Діяльність наркосиндикату

Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до рф.

Під час розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень.

Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України
Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України

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Затримання підозрюваного

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще у листопаді 2023 року та у грудні 2023 року оголосили його у міжнародний розшук.

Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України
Підозрюваного у створенні наркосиндикату екстрадовано до України

Після встановлення його місця перебування у лютому 2024 року, ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які й затримали фігуранта.

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За запитом Офісу генерального прокурора рішенням судів Румунії, на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" 29 квітня підозрюваного передали представникам Державного бюро розслідувань.

Наразі вживаються заходи щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу. Це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими ДБР, додали в пресслужбі.

Автор: 

наркотики (1447) ДБР (3488) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+9
..я так понимаю, чувак теперь будет работать в нашем зеленом дбр..
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30.04.2024 10:41
+8
Зачем передали, почему там не посадили? Чтобы тут отпустили?
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30.04.2024 10:43
+8
Из ОП попросили. У бубачки заканчивается стимулятор.)
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30.04.2024 10:45
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..я так понимаю, чувак теперь будет работать в нашем зеленом дбр..
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30.04.2024 10:41 Відповісти
Злочинця, якщо він був громадянином України передали, і то, коли довели його злочин. А простих громадян, хто легально живе зеленим потворам не передадуть, хай хоч ті тріснуть від злості.
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30.04.2024 10:42 Відповісти
Зачем передали, почему там не посадили? Чтобы тут отпустили?
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30.04.2024 10:43 Відповісти
Из ОП попросили. У бубачки заканчивается стимулятор.)
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30.04.2024 10:45 Відповісти
Он такое не употребляет. Ему из москвы чистый колумбийский поставляют.
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30.04.2024 10:54 Відповісти
Так мабуть шукає незалежні від Москви джерела. "Патріот" же бубочка.
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30.04.2024 11:05 Відповісти
Ні, ну якщо з часів Кравчука вже всіх винних пересаджали то питань нема, можна і по закордонних пройтись)) вони працюють
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30.04.2024 10:49 Відповісти
поставити на контроль. В ЄС не дозволяти в рашку стимулювати транзит речовин без реєстрації та смс зі знижками та кешбеком
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30.04.2024 10:51 Відповісти
Друга Зеленського витягують.
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30.04.2024 10:57 Відповісти
ОПа вже подала Зеленскому на нагородження героя як головного постачальника?
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30.04.2024 11:03 Відповісти
Тут його поскубуть та відпустять
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30.04.2024 11:06 Відповісти
Його візьмуть в СБУ, дадуть полковника і зобовяжуть налагодити доставку наркоти в РФ на дронах. Ну й ясна річ - на госпрозрахунок як секретний підрозділ Офісу Прізіндента.
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30.04.2024 11:07 Відповісти
Зелені придурки використають це як доказ, що Румунія буцімто видає тих, хто втік через Тису
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30.04.2024 11:16 Відповісти
Подумав спочатку, що то "грустную лошадь" впіймали, - відомого фахівця з аргентинського "борошна".

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30.04.2024 11:52 Відповісти
Сейчас сбегутся зелебобики и по всем каналам будут брехать, что "смотрите Румыния возвращает «ухилянтов»"....)))

Правда будут забывать приложить ссылку с доказательствами...)))
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30.04.2024 13:00 Відповісти
 
 