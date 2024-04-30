До України з Румунії екстрадовано одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, - ДБР. ФОТОрепортаж

Румунські правоохоронці передали ДБР одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність синдикату в Україні та країнах ЄС. Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Діяльність наркосиндикату

Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до рф.

Під час розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень.





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Затримання підозрюваного

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще у листопаді 2023 року та у грудні 2023 року оголосили його у міжнародний розшук.





Після встановлення його місця перебування у лютому 2024 року, ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які й затримали фігуранта.

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За запитом Офісу генерального прокурора рішенням судів Румунії, на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" 29 квітня підозрюваного передали представникам Державного бюро розслідувань.

Наразі вживаються заходи щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу. Це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими ДБР, додали в пресслужбі.