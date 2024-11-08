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Торгували важкими наркотиками в різних країнах світу: В Україні затримано керівників міжнародного наркосиндикату, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою і збутом наркотиків в Україні та за її межами.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, спецоперації проводилися на території семи регіонів України, у результаті яких викрито 17 членів угруповання. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема особливо небезпечні психотропи – PVP та мефедрон.

Також дивіться: Замість меленої кави - кокаїн: Перекрито контрабандний канал постачання наркотиків з ЄС до України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Як зазначається, зловмисники продавали "товар" в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів харчування переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ. Водночас, маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені телеграм-канали. Один з них входив до "п’ятірки" найпопулярніших інтернет-магазинів із продажу наркотиків у різних регіонах нашої держави.

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Повідомляється, що організатором наркосиндикату є колишній мешканець Одеської області, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за її межами.

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Під час обшуків у затриманих вилучено майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже 1000 літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн грн. Також виявлено фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності.

Також дивіться: Масштабна спецоперація правоохоронців: перекрито канали збуту зброї та наркотиків, повідомлено про підозру 116 особам. ФОТОрепортаж

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів); ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин); ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Також дивіться: Знешкоджено наркосиндикат, який щомісяця виробляв до 100 кг важких психотропів: Затримано 10 учасників, проведено 44 обшуки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як додали в СБУ, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату
Затримано керівників міжнародного наркосиндикату

Автор: 

наркотики (1465) Нацполіція (15327) СБУ (13066)


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Топ коментарі
+6
Молодці, тепер ОПа в препізеденті затарилась надовго для потужних промов балдибілдера?
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08.11.2024 12:47 Відповісти
+3
контрабандою????
Тобто прикордонне керівництво в курсі?
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08.11.2024 12:47 Відповісти
+3
наркотики і Зеленський
це як цукерка і Порошенко
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08.11.2024 13:08 Відповісти
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Молодці, тепер ОПа в препізеденті затарилась надовго для потужних промов балдибілдера?
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08.11.2024 12:47 Відповісти
контрабандою????
Тобто прикордонне керівництво в курсі?
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08.11.2024 12:47 Відповісти
Чогось пригадався грузинський бігун по дахах. Щось повна тиша.
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08.11.2024 12:56 Відповісти
ув'язнення звільнило від залежності...
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08.11.2024 13:00 Відповісти
Так цікаво чи заморили його голодом, бо показували ж пузо приліплене до хребта
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08.11.2024 13:07 Відповісти
щиро кажучи, мені на нього глибоко наплювати по тих діях, що нагадали Ви + інших...
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08.11.2024 13:14 Відповісти
Воно то так. Але цікавий той факт, що раптом все заглохло. Куди дівались ті, що так переймались його долею? Чи не проплачена та "стурбованість" була?
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08.11.2024 13:28 Відповісти
використаний презерватив викидають усі, окрім Моніки Левінскі... А Міхо ще той б.у. нацюцюрник, що повністю перекреслив минулі досягнення імені Кахи Бендукідзе.
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08.11.2024 13:42 Відповісти
Якщо б тільки на експорт, то хай би працювали.
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08.11.2024 13:04 Відповісти
наркотики і Зеленський
це як цукерка і Порошенко
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08.11.2024 13:08 Відповісти
простітутки наркомани курачі марихуани...ой лихо
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08.11.2024 13:18 Відповісти
Хто кришував - ані гу-гу...Посадять "поварів" та хвойду - пакувальницю....і то,якщо не збігуть...Можливо навіть переведуть у іншій відділок дільничного,або опера з території...А тим хто кришував - медальки за розкриття ...та заборона перевіряти декларації,щоб,не дай Боже, не виплили статки - бо ворог лютий дізнається та у Крим вкраде....
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08.11.2024 13:49 Відповісти
 
 