Торгували важкими наркотиками в різних країнах світу: В Україні затримано керівників міжнародного наркосиндикату, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою і збутом наркотиків в Україні та за її межами.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, спецоперації проводилися на території семи регіонів України, у результаті яких викрито 17 членів угруповання. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема особливо небезпечні психотропи – PVP та мефедрон.

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Як зазначається, зловмисники продавали "товар" в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів харчування переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ. Водночас, маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені телеграм-канали. Один з них входив до "п’ятірки" найпопулярніших інтернет-магазинів із продажу наркотиків у різних регіонах нашої держави.

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Повідомляється, що організатором наркосиндикату є колишній мешканець Одеської області, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за її межами.





Під час обшуків у затриманих вилучено майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже 1000 літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн грн. Також виявлено фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності.

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Фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів); ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин); ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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Як додали в СБУ, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

















