Намагався скоригувати удари по ЗСУ на кордоні з РФ: СБУ затримала агента ФСБ на Сумщині

На Сумщині затримано агента ФСБ, який намагався передати росіянам локації українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурантом виявився 50-річний місцевий житель. фсб завербувала його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань росії. Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з рф.

У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.

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Контррозвідка СБУ завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району.

У нього вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний "звіт" ФСБ у вигляді голосових повідомлень.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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