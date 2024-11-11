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Новини Війна
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Намагався скоригувати удари по ЗСУ на кордоні з РФ: СБУ затримала агента ФСБ на Сумщині

СБУ затримала агента ФСБ: намагався скоригувати удари по ЗСУ на прикордонні з РФ

На Сумщині затримано агента ФСБ, який намагався передати росіянам локації українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурантом виявився 50-річний місцевий житель. фсб завербувала його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань росії. Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з рф.

У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.

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Контррозвідка СБУ завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району.

У нього вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний "звіт" ФСБ у вигляді голосових повідомлень.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

СБУ (12772) Сумська область (3547)


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Треба ловити головного агента ФСБ, який нам навіть під час війни пробує пропхати зелену блювотину.
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11.11.2024 10:14 Відповісти
Так і є... зараз сумські ліси грабує шосткинска мафія... там з часів янека - суцільна вата та бандюки... нічого дивуватися тому, що зрадник на зрадникові. Ми слідкували за вибоами у Сумах - шостка, глухів, кролевець - під 90 відсотків тоді дали за овоща. Чого чекати зараз - тільки потруси - лаптів, як блох
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11.11.2024 10:20 Відповісти
не харю треба приховувати, а знімати відео із побитим в м'ясо, щоб кожне наступне, сцялось при затримці, а не надіялось на обмін.
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11.11.2024 11:56 Відповісти
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11.11.2024 12:30 Відповісти
 
 