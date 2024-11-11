Намагався скоригувати удари по ЗСУ на кордоні з РФ: СБУ затримала агента ФСБ на Сумщині
На Сумщині затримано агента ФСБ, який намагався передати росіянам локації українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Фігурантом виявився 50-річний місцевий житель. фсб завербувала його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань росії. Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з рф.
У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.
Контррозвідка СБУ завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району.
У нього вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний "звіт" ФСБ у вигляді голосових повідомлень.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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