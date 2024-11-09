Дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти суботи, 9 листопада, дрони СБУ та ССО уразили у Тульській області РФ Алексінський хімічний комбінат, що виробляє боєприпаси, порох та матеріали для російського ВПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

За інформацією джерел в СБУ, вночі по хімкомбінату "прилетіло" щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль - цех з виробництва пороху.

О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух - зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тульській області РФ атаковано хімкомбінат, що виробляє компоненти для російського ВПК, - ЦПД

Сам завод зупинено, персонал евакуйовано.

Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Що відомо про Алексінський хімкомбінат?

Алексінський хімічний комбінат спеціалізується на випуску полімерних та композиційних матеріалів.

Торік на тлі вторгнення Росії в Україну, Алексінський хімічний комбінат потрапив у блокуючий список санкцій США, оскільки комбінат виробляє боєприпаси, "а також полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії".

23 лютого 2024 року хімкомбінат внесено до списку санкцій країн Євросоюзу, оскільки він "постачає продукцію на підприємства, що належать державі, з виробництва пороху, патронів і боєприпасів для Збройних сил РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 гексакоптерів "Vampire", здатних працювати вночі, передали підрозділам ЗСУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, дрони атакували місто Алексін у Тульській області РФ.

Своєю чергою, Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.