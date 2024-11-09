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Дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти суботи, 9 листопада, дрони СБУ та ССО уразили у Тульській області РФ Алексінський хімічний комбінат, що виробляє боєприпаси, порох та матеріали для російського ВПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

За інформацією джерел в СБУ, вночі по хімкомбінату "прилетіло" щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль - цех з виробництва пороху.

О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух - зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тульській області РФ атаковано хімкомбінат, що виробляє компоненти для російського ВПК, - ЦПД

Сам завод зупинено, персонал евакуйовано.

Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ

Що відомо про Алексінський хімкомбінат?

Алексінський хімічний комбінат спеціалізується на випуску полімерних та композиційних матеріалів.

Торік на тлі вторгнення Росії в Україну, Алексінський хімічний комбінат потрапив у блокуючий список санкцій США, оскільки комбінат виробляє боєприпаси, "а також полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії".

23 лютого 2024 року хімкомбінат внесено до списку санкцій країн Євросоюзу, оскільки він "постачає продукцію на підприємства, що належать державі, з виробництва пороху, патронів і боєприпасів для Збройних сил РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 гексакоптерів "Vampire", здатних працювати вночі, передали підрозділам ЗСУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 9 листопада 2024 року, дрони атакували місто Алексін у Тульській області РФ.

Своєю чергою, Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

Автор: 

безпілотник (4133) росія (65052) СБУ (12797) ССО (519)


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Топ коментарі
+30
оранжовий дим - це добре, пішов оксид азоту. Значить влучили туди, де нітрується целюлоза, бо витікла концентрована азотна кислота.
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09.11.2024 16:13
+12
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09.11.2024 16:23
+10
"Рижий хвіст" це добре!
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09.11.2024 16:21
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оранжовий дим - це добре, пішов оксид азоту. Значить влучили туди, де нітрується целюлоза, бо витікла концентрована азотна кислота.
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09.11.2024 16:13 Відповісти
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09.11.2024 16:23 Відповісти
Ще б дощу туди, або нехай пожежні змивають)))))
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09.11.2024 16:45 Відповісти
пожежники там є, на АКХ є своя пожежна частина, але пожежники там зайняті своїм бізнесом - вирощують осетрів у пожежних водоймах.
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09.11.2024 20:08 Відповісти
Тоді дощу треба! Взагалі дивуюсь кацапас - чому кислоту змивати не стали? Така цікава реакція була б))
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09.11.2024 20:25 Відповісти
та нічого б не сталось. Через пару днів приїде цистерна, оброблять слаболужним розчином, та й на тому все. Звісно гарна спроба була, але нажаль у склад готової продукції не влучили. У дронів не вистачає точності.
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09.11.2024 20:45 Відповісти
Ну хімічна реакція кацам сподобалась б))
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09.11.2024 22:10 Відповісти
реакція чого з чим?
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09.11.2024 22:12 Відповісти
Додавання води до кислоти..
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09.11.2024 23:39 Відповісти
азотна кислота не реагує з водою, просто розчиняється.
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09.11.2024 23:47 Відповісти
"Мєлочь но пріятно".
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09.11.2024 16:18 Відповісти
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09.11.2024 17:10 Відповісти
"Рижий хвіст" це добре!
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09.11.2024 16:21 Відповісти
Прискорили нітрування. Замість тринітроцелюлози тринітро-пшик.
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09.11.2024 16:21 Відповісти
Алєксінську ТЕЦ, яка живить енергією і теплом АХК можно було би рознести якісніше. Хай виробники пороху посидять в темряві і без тепла.
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09.11.2024 16:31 Відповісти
Лікеро-горілчаний комбінат треба атакувать!...
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09.11.2024 16:36 Відповісти
І потім підкинути кілька вагонів метилового..
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09.11.2024 16:46 Відповісти
Ви пані такі кмітливі , аж сподобалося !
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09.11.2024 18:03 Відповісти
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09.11.2024 19:07 Відповісти
У них таких комбінатів, десятки. Та і цей швидко відновлять
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09.11.2024 16:51 Відповісти
То не бомбить?
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09.11.2024 20:00 Відповісти
таких тільки чотири. Ще ФКП "ППЗ", ФКП "ТПЗ" і ФКП "КПЗ".
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09.11.2024 20:50 Відповісти
Чудова робота ЗСУ.
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09.11.2024 19:54 Відповісти
"Ааранжевый тумаан, над нааами проплывает..."
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10.11.2024 06:09 Відповісти
 
 