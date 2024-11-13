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Уламками збитої цілі поранено чоловіка у Броварському районі Київщини. ФОТОрепортаж

Вночі та зранку російські окупанти атакували Київщину ракетами та БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови, стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована. Бригада швидкої продовжує чергування.

Згодом у ДСНС оприлюднили наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини.

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Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини

Автор: 

Київська область (4022) обстріл (28449)


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Страшні уламки.
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13.11.2024 09:45 Відповісти
 
 