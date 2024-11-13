Уламками збитої цілі поранено чоловіка у Броварському районі Київщини. ФОТОрепортаж
Вночі та зранку російські окупанти атакували Київщину ракетами та БПЛА.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови, стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.
На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована. Бригада швидкої продовжує чергування.
Згодом у ДСНС оприлюднили наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини.
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MsSkifia #595773
показати весь коментар13.11.2024 09:45 Відповісти Мені подобається 0
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