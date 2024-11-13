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Війська РФ обстріляли Нікопольщину: пошкоджено підприємства

Обстріли Нікопольщини

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Нікопольщини Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Потерпала Нікопольщина. По ній агресор ввечері і вже вранці цілив тричі. Спершу дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Пізніше вгатив з РСЗВ "Град" та артилерії по Нікополю. Пошкоджені декілька підприємств. Цього разу, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Впродовж дня окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. Пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ 12 листопада упродовж дня били по Нікопольщині "Градом", БпЛА та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, підприємство газогони та ЛЕП

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