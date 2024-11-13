Войска РФ обстреляли Никопольщину: повреждены предприятия

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Никопольщины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадала Никопольщина. По ней агрессор вечером и уже утром целился трижды. Сначала дроном-камикадзе по Марганецкой громаде. Позже ударил из РСЗО "Град" и артиллерии по Никополю. Повреждены несколько предприятий. На этот раз, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ 12 ноября в течение дня били по Никопольщине "Градом", БпЛА и из тяжелой артиллерии - повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП.