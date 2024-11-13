Войска РФ обстреляли Никопольщину: повреждены предприятия
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Никопольщины Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадала Никопольщина. По ней агрессор вечером и уже утром целился трижды. Сначала дроном-камикадзе по Марганецкой громаде. Позже ударил из РСЗО "Град" и артиллерии по Никополю. Повреждены несколько предприятий. На этот раз, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ 12 ноября в течение дня били по Никопольщине "Градом", БпЛА и из тяжелой артиллерии - повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль