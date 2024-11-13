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Сегодняшняя комбинированная атака не была массированной, у врага все готово для масштабных обстрелов, - ЦПД

Росіяни накопичили ракети

Сегодняшняя комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая KN23 из КНДР), а также "Шахедов" пока не была массированной.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Впрочем, напомню, что для массированной атаки у врага все готово, россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает. Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", - отметил он.

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Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожены несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет. Также Цензор.НЕТ информировал, что обломками сбитой цели ранен мужчина в Броварском районе Киевской области.

Ранее в ЦПД отмечали, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.

Автор: 

обстрел (27093) ракеты (3568) Центр противодействия дезинформации (130)


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********* треба поржати, вонож хуже не буде.
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13.11.2024 10:06 Ответить
А як ви підготувалися? Шашлики,асвальт ....
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13.11.2024 10:11 Ответить
А Зебіли підготувалися, чи знову будуть скиглити: "США дайте", "Європо і НАТО - нас вбивають, дайте ракети і дозвіл"???
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13.11.2024 10:11 Ответить
Та лідор вже купив на ВЛАСНІ мільярди системи ППО для усіх міст та містечрк, а з ним і уся його карманна партія "ми всі преze"!
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13.11.2024 10:14 Ответить
Це і без цпд відомо,ракети москалі виготовляють.а масово ними не стріляли.
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13.11.2024 10:15 Ответить
На телемарафете сказали, что они их копят, что бы воявать с НАТАй
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13.11.2024 10:25 Ответить
Та там різну маячню говорять.
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13.11.2024 10:27 Ответить
Піар зелених недоумків поряд із новиною, ро арсія окупантів просунулась біля 10 населених пунктів
Ці відходи життєдіяльності будуть піаритися поки язики не заклинить.
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13.11.2024 13:11 Ответить
 
 