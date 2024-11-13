Сегодняшняя комбинированная атака не была массированной, у врага все готово для масштабных обстрелов, - ЦПД

Сегодняшняя комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая KN23 из КНДР), а также "Шахедов" пока не была массированной.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Впрочем, напомню, что для массированной атаки у врага все готово, россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает. Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", - отметил он.

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Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожены несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет. Также Цензор.НЕТ информировал, что обломками сбитой цели ранен мужчина в Броварском районе Киевской области.

Ранее в ЦПД отмечали, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.