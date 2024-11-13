Обломками сбитой цели ранен мужчина в Броварском районе Киевщины. ФОТОрепортаж

Ночью и утром российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. Мужчина 48 лет получил ссадины головы, состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован. Бригада скорой продолжает дежурство.

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Впоследствии в ГСЧС обнародовали последствия атаки РФ в Броварском районе Киевщины.









