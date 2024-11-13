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Новости Война
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Обломками сбитой цели ранен мужчина в Броварском районе Киевщины. ФОТОрепортаж

Уламки збитої цілі впали на Київщині: поранено чоловіка

Ночью и утром российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. Мужчина 48 лет получил ссадины головы, состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован. Бригада скорой продолжает дежурство.

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Впоследствии в ГСЧС обнародовали последствия атаки РФ в Броварском районе Киевщины.

Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини
Наслідки атаки РФ у Броварському районі Київщини

Автор: 

Киевская область (4126) обстрел (27093)


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Страшні уламки.
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13.11.2024 09:45 Ответить
 
 